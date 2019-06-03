心跳停止後仍有意識　「復活者」證實：可聽到親人道別

▲ 瀕死者在心跳停止後，仍能觀察到病房內的情況。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

你相信人死後還保有意識嗎！一項研究顯示，人在心跳停止後，意識仍處於短暫「清醒」狀態，不僅可以知道自己已死亡，還能夠觀察到病房內的狀況，包括清楚聽到周遭環境聲音和親人的道別。此外，瀕死研究基金會（Near Death Experience Research Foundation）案例中，有一名瀕死者也曾「死而復活」，而且他醒來後直說自己親眼看到耶穌。

根據英國《每日快報》5月27日報導，美國紐約大學朗格尼醫學院（NYU Langone School of Medicine）一名專門研究瀕死體驗的主任帕尼亞（Dr Sam Parnia）表示，人類在死亡的第一階段中，心臟會停止跳動，接著慢慢中斷血液供給，嘔吐反應、瞳孔反射也都會停止。

在此階段中，儘管肉體失去功能，但「死者」仍會保有短暫意識。先前在美國和歐洲都曾有瀕死患者在心跳停止後「復活」的案例，據瀕死者的回憶描述，他們當時仍能觀察到醫師和護理人員在工作，也可以聽到親人們在向自己道別。

▼ 此外，據瀕死者的經驗，他們還可以聽到親人們的道別。（圖／達志／示意圖）

此外，瀕死研究基金會案例中的男子蓋瑞（Gary），當年因為出車禍而「死亡」，根據蓋瑞的描述，當時他看到耶穌站在一座白橋上，突然有名男子抱起他的頭放在膝蓋上「要我醒來」，接著耶穌問他「想追求永恆的快樂和平安留下來，或是回去」，結果當他回答想回去之後，突然就回到自己的身體內。

雖然瀕死體驗研究尚未獲得廣泛和系統性的學術理論支持，但帕尼亞認為，未來死亡可以靠科學研究和探索，不只侷限於宗教和科學。紐約伊坎西奈山醫學院（Mount Sinai's Icahn School of Medicine）的梅爾醫師（Dr. Stephan Mayer）也指出，死亡其實是個灰色地帶，過程可能拖上數小時，並不是單純地黑與白。

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