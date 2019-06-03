店員見黑人進門叫保全檢查「確定沒偷東西」　結果惹到超大咖GG了

▲絲芙蘭（Sephora）加州分店店員爆種族歧視，卻意外招惹到知名歌手SZA。圖為第60屆葛萊美獎上的SZA。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國R&B歌手SZA日前到化妝品連鎖店絲芙蘭（Sephora），卻遇上店員堅持打電話叫保全來，以確認她沒偷東西的歧視經驗，將此事po網分享後，迅速獲得廣大迴響。絲芙蘭將在5日關閉全美所有分店及配送中心，為員工舉辦「多元化教育訓練」。但發言人夏皮羅（Emily Shapiro）表示，該訓練不是針對某事回應，而是早已計畫許久的既定行程。

據CNN報導，R&B歌手SZA曾獲多次葛萊美獎提名，是美國著名流行歌手，她5月在推特發文稱，在絲芙蘭加州分店遭到種族歧視。內文寫道，「笑死，卡拉巴薩斯分店堅持叫保全來，聊了超久，好確定我沒偷東西。祝你有個美好的一天，桑迪（Sandy）」。貼文火速引起網友關注，目前已累計6.2萬人按讚，8000多人轉推，也導致該店在Google Map上的負評飆漲。

Lmao Sandy Sephora location 614 Calabasas called security to make sure I wasn’t stealing . We had a long talk. U have a blessed day Sandy — SZA (@sza) 2019年5月1日

絲芙蘭立刻發文回應SZA，「妳是絲芙蘭家族的一員，我們致力於確保所有人都感受到歡迎並加入我們的商店」。

發言人夏皮羅說，「我們已經了解該事件，除了直接和SZA聯繫以外，還在蒐集更多相關訊息，已採取適當後續措施。絲芙蘭會認真接受此類投訴，絕不容許有種族歧視」。

▲▼連鎖化妝品商sephora曾出品漫威聯名彩妝。（圖／翻攝自官網、IG）



隨後，絲芙蘭宣布將在5日關閉全美分店、配送中心及辦公室等一天，為所有員工安排「多元化教育訓練」。但是夏卡羅強調，訓練絕非是為了針對某事而特意舉辦，而是已經策畫許久。

類似種族歧視事件並非首次發生。2018年5月時，兩名黑人男子在費城星巴克等候友人，卻遭經理報警逮捕，此事也引發連鎖咖啡店抵制潮。為了道歉，星巴克關閉全美8000家分店與相關機構，進行「種族偏見矯正培訓」。