店員見黑人進門叫保全檢查「確定沒偷東西」　結果惹到超大咖GG了

▲絲芙蘭(Sephora)加州分店店員爆種族歧視,卻意外招惹到知名歌手SZA。圖為第60屆葛萊美獎上的SZA。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者陳妙津/綜合報導

美國R&B歌手SZA日前到化妝品連鎖店絲芙蘭(Sephora),卻遇上店員堅持打電話叫保全來,以確認她沒偷東西的歧視經驗,將此事po網分享後,迅速獲得廣大迴響。絲芙蘭將在5日關閉全美所有分店及配送中心,為員工舉辦「多元化教育訓練」。但發言人夏皮羅(Emily Shapiro)表示,該訓練不是針對某事回應,而是早已計畫許久的既定行程。

據CNN報導,R&B歌手SZA曾獲多次葛萊美獎提名,是美國著名流行歌手,她5月在推特發文稱,在絲芙蘭加州分店遭到種族歧視。內文寫道,「笑死,卡拉巴薩斯分店堅持叫保全來,聊了超久,好確定我沒偷東西。祝你有個美好的一天,桑迪(Sandy)」。貼文火速引起網友關注,目前已累計6.2萬人按讚,8000多人轉推,也導致該店在Google Map上的負評飆漲。

Lmao Sandy Sephora location 614 Calabasas called security to make sure I wasn’t stealing . We had a long talk. U have a blessed day Sandy