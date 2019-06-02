沒資格進行國是訪問！倫敦市長怒批川普：20世紀的法西斯份子

▲倫敦市長沙迪克汗向來反對川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普於6月3日到5日至英國進行國是訪問，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）則在1日抨擊川普，形容他是20世紀的法西斯主義份子，「川普是全球各式各樣危機中最極致的例子，威脅著得來不易的權力與自由。」強烈批評川普不應該享有在白金漢宮的紅毯上，接受英國女王接見的待遇。

沙迪克汗投書《觀察家日報》（Observer）將川普集結支持者的行為，形容為「20世紀的法西斯份子」。他認為川普沒有資格享有國是訪問的接待規格，「川普只是日益增長的全球威脅中最極致的例子，極右勢力在各地崛起，威脅著我們得來不易的權力與價值觀，以及自二戰以來定義民主社會的價值觀。」沙迪克汗表示，包含知名英國脫歐派大將法拉吉（Nigel Farage）、法國極右黨領袖勒朋（Marine Le Pen）在內等人，企圖用幾年前還無法想像的手段贏得支持。

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沙迪克汗自2016年擔任倫敦市長以來，堅持反對英國脫歐，也表明反對川普的立場，他也在投書中提到，倫敦2018年發生恐怖攻擊時，川普在推特發文，趁機宣傳自己的旅遊禁令，「這是利用倫敦民眾的恐懼，宣揚他的極右立場。」沙迪克汗也批評川普無視外交慣例，公開宣布支持英國前外交及國協事務大臣鮑里斯‧強生（Boris Johnson），認為他會是替代首相梅伊（Theresa May）的優秀人選。

反對川普到訪的團體，預計在普與梅伊在唐寧街會談時進行抗議，左翼團體「另一個歐洲是可能的」（Another Europe is Possible）組織者伊萬諾娃（Alena Ivanova）表示，他們反對的不僅僅是川普，還有充滿民族、極右的「川普主義」。目前估計會有25萬人會在4日聚集在倫敦市中心的特拉法加廣場（Trafalgar Square）與議會廣場。