沒資格進行國是訪問！倫敦市長怒批川普：20世紀的法西斯份子

記者張方瑀/編譯

美國總統川普於6月3日到5日至英國進行國是訪問,倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)則在1日抨擊川普,形容他是20世紀的法西斯主義份子,「川普是全球各式各樣危機中最極致的例子,威脅著得來不易的權力與自由。」強烈批評川普不應該享有在白金漢宮的紅毯上,接受英國女王接見的待遇。

沙迪克汗投書《觀察家日報》(Observer)將川普集結支持者的行為,形容為「20世紀的法西斯份子」。他認為川普沒有資格享有國是訪問的接待規格,「川普只是日益增長的全球威脅中最極致的例子,極右勢力在各地崛起,威脅著我們得來不易的權力與價值觀,以及自二戰以來定義民主社會的價值觀。」沙迪克汗表示,包含知名英國脫歐派大將法拉吉(Nigel Farage)、法國極右黨領袖勒朋(Marine Le Pen)在內等人,企圖用幾年前還無法想像的手段贏得支持。

