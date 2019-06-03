普通高中轉念美髮系　弘光生作品從「嚇出冷汗」到國際賽奪冠

▲弘光科大美髮系學生王品閎(左)在老師王羿淩指導下，首次參賽便奪冠。（圖／弘光科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

弘光科技大學美髮造型設計系大一學生王品閎，原本念普通高中，對美髮一竅不通，捲髮作品還讓老師「差點嚇出冷汗」，後來靠著加倍努力與老師指導，第一次參加2019年「HBC國際盃美髮業技藝競賽」，與各國好手較勁，竟然在國際標準冷燙動態組項目奪冠，他說，「比賽時很緊張，手不停的抖動，沒想到打敗其他人，真的很意外。」

美髮系助理教授王羿淩表示，王品閎是一個自律性很強的學生，會主動說「我想要學什麼！」儘管念大學以前，幾乎沒有學過美髮相關技術，但是，靠著平常努力學習，常透過手機跟她討論技術問題，在大一上學期就考取丙級美髮師證照，能力不輸其他技職學生。

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王羿淩透露，第一次看到王品閎的捲髮作品「差點嚇出冷汗」，不過她鼓勵說「起步晚會比別人更辛苦，但你一定可以做得到！」老師的激勵，加上學生下課後勤快地加緊練習，明顯看出進步，參加比賽前，仍不忘叮嚀保持平常心，盡力去做就好。

「就讀美髮系是經過父母的分析與鼓勵，才決定讓自己試試看。」王品閎說，高中念普通科不知道自己興趣在哪裡，透過家人介紹到美髮店打工，由於自己對美髮一竅不通，只能做打掃類工作，利用下班後向助理、設計師學習最基本的概念，漸漸覺得念美髮學技術挺不錯的。

王品閎說，自己幾乎沒有美髮底子，一開始很擔心跟不上，再加上容易緊張，腦海一直浮現「我會跟不上其他人」，所以放學後比別人更努力，一天至少練習4個小時，原本一顆假人頭上捲需要花1個多小時，後來多聽老師及同學建議，利用計時器練習，漸漸的速度快了3、4倍，順利拿到美髮丙級證照、通過學校畢業門檻檢定後，為了證明苦練成果，報名了第一場與國際選手同場較勁的大型比賽。

「比賽時候手一直抖，連捲子都拿不起來！」王品閎說，上千人一起同場比賽，看到其他選手氣勢強大，一開始有點畏懼，甚至連比賽位置都一度找不到，還好比賽開始後就把手感找回來，還提早10分鐘完成作品，聽到會場主持人宣布冠軍名字時，自己根本不敢相信，當時在場觀賽的父母，也興奮的尖叫喝采。