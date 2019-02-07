設計身障者點餐APP　弘光生全國賽奪2金

▲弘光語聽系學生設計訓練發音教材，獲得全國競賽佳績。（圖／記者陳玉攝，下同）



記者陳玉／台中報導

弘光科技大學語聽系學生參加「2018全國科技校院聽語治療實務設計競賽」，獲2金、2銅、1佳作，其中奪金2隊伍分別設計「Triple C點餐系統App」、「構音小宇宙撲克牌」，幫助身障者點餐、幼童訓練發音，利用創意提升語言治療實務的專業技能。

語聽系主任楊義良表示，這是技職體系科技校院成立聽語科系以來，首次舉辦實務設計競賽，吸引全國語聽系參加。設計「Triple C 點餐系統App」的4名學生蔡宜祐、丁宥鈞、陳秉呈、陳妍伶，學生指出，市面上為身障者設計的餐點app餐點口味固定無法更動，花半年改良，解決說話不便或比手語的身障者難題，以便其點餐。

▲「Triple C 點餐系統App」，解決說話不便或比手語的身障者難題，以便其點餐。



獲兒童組金牌獎為「構音小宇宙撲克牌」，由鄭秉玫、陳建亨2學生設計類撲克牌的構音教材。鄭秉玫指出，自桌遊中突發奇想，花一週設計教材，用顏色區分並印上獅子、青椒等圖樣，同時寫上中文及注音訓練孩子發音，有效改善「臭奶呆」。

鄭秉玫說，此套構音教材多元，還能延伸發想，把老師訓練構音教學內容，運用在遊戲化教材設計上，遊戲不複雜、易操作，每位治療師都可使用，也助於實習使用。

▲另獲銅牌隊伍以布縫製一本書，用說故事治療幼童說話發音問題。

另獲2銅牌、1佳作的隊伍，分別用布縫出一本書，透過說故事治療幼童說話發音問題；也有用桌曆概念設計注音符號，標註舌頭發音位置，及用紙箱貼黏出彈珠台，用珍奶的大吸管吹彈珠，來訓練舌頭肌肉。