2030年升溫2℃八縣市恐淹沒　弘光排字響應全球氣候行動

▲弘光師生排字「HK1.5℃」，呼籲大家愛地球。（圖／弘光科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

前幾天暴雨狂炸全台，各地傳出災情，根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）估計，如果人類不正視極端氣候，2030年如果升溫2度，台灣沿海地層下陷恐更嚴重，若暖化持續上升，包括台北、宜蘭、雲林、彰化、嘉義、台南、高雄的部分地區都會被淹沒，弘光科技大學為了響應「524全球氣候行動」，300多名師生在操場排字「HK1.5℃」，呼籲大家節能減碳。

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▲弘光師生排字，學生空拍全程紀錄。（圖／弘光科大提供）

「我們用行動證明愛地球！」參與活動的師生用快閃人體排字的行動，讓弘光在全球氣候行動中沒有缺席，剛開始排字時原本一度擔心下大雨，還好在排字過程中，天公作美讓排字順利完成，並使用空拍機把過程紀錄下來，24日上傳到台灣健康空氣行動聯盟和彰化縣環境保護聯盟的臉書上響應「524全球氣候行動」。

參與學生溫晨宇說，很多人對地球會暖化無感，透過排字自己親自行動，得知暖化對全球的重要性，非常有意義。

弘光科大服務學習中心主任張簡琳玲指出，根據聯合國政府間氣候變化專門委員會估計， 2030年地球如果升溫1.5度C，屆時人類恐面臨不可預測的災難，萬一地球暖化上升2度，台灣沿海地層下陷恐更嚴重，若暖化持續上升，包括台北、宜蘭、雲林、彰化、嘉義、台南、高雄的部分地區都會被淹沒。

張簡琳玲強調，從中研院和氣象局的資料顯示，台灣暖化的程度比其他地方高，檢視資料已經急遽上升0.5度，如果台灣不能守住1.5度，對人類、生態環境的威脅恐會更大，颱風恐更劇烈、更無法預測，因此，弘光科大參與全球性的活動，號召300多位師生在操場，排出「HK1.5℃」，代表弘光師生用行動守住1.5度的決心。