網路看國外影片自學　熱音社吉他手「多益900分」

▲莊傳皓靠著網路自學，考取多益考900分。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

弘光科技大學應用英語系大三生莊傳皓為熱音社吉他手，為擔任教學助理報考多益，成績高達900分。他說，因喜歡音樂、車子，看國外影片網路自學，無形中提升英文能力，「語言要上手一定要有興趣」，現在也努力學日文，期望畢業後能靠語文能力找到好工作。

莊傳皓說，國小奠定良好英文基礎，但因不愛念書、喜歡打電動，會半夜起床偷打遊戲，為玩最新遊戲，會上國外網站看其他玩家遊戲，逐漸從遊戲中加強英文能力；莊傳皓也說，自己喜歡車子、看影片學音樂，透過國外網站自學吉他，甚至組成「Evenfall Elapsed」樂團四處演出，更曾擔綱丹麥樂團的暖場表演。

▲莊傳皓現除了英文外，也透過網路開始學習日文。



「把語言當作生活一部份，自然而然就會進步」，莊傳皓指出，為擔任學校英文教學助理，特別考多益，現在如願擔任教學助理，幫其他同學看英文簡報內容，提供學習英文的建議。除了英文外，也透過網路學習日文，希望畢業時日文能與英文一樣流利。

弘光科大語言中心表示，一般多益700分以上就可以擔任教學助理，莊傳皓沒有特別準備就考出900分高分，代表「從興趣出發最有學習動力及成效」，學校也鼓勵學生從自己有興趣的地方著手學習語言，並善用國內外網路及學校的各種資源，達到事半功倍效果。