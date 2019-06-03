「逆襲」彩繪塗上街區圍牆 　「花路拾街」讓花蓮市更漂亮

▲▼《小學課本的逆襲》作者小龜將其作品留在花蓮市街區，成為街景繽紛亮點之一。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

眼尖的花蓮鄉親最近發現，福建街與信義街口的一道圍牆有著一幅彩繪作品，喜歡LINE貼圖的朋友說，這不是《小學課本的逆襲》嗎？負責《花路拾街》數位街區計畫的負責人連貫傑日前證實邀請《小學課本的逆襲》作者來為這項計畫共襄盛舉，除了主題的彩繪牆之外，也計畫將花蓮市金三角商業區的電箱予以美化，讓電箱不再是平凡的街道設置，而能體現城市特色與文化內涵。

《小學課本的逆襲》作者小龜將其作品留在街區，成為街景繽紛亮點之一。市長魏嘉賢說，《花路拾街》營造花蓮街區的特色氛圍，對於帶動老街以及促進數位新商機的發展起了相當的作用。魏嘉賢3日上午前往彩繪牆現場，並感謝小龜對花路拾街數位街區計畫的支持。小龜是東華大學的校友，花蓮對他言是半個家。

▲彩繪牆上的作品有鯨魚及海豚，還有湛藍海洋與綠茵草地，未來還有街區的房子，樹木以及代表花蓮的好山好水。



魏嘉賢表示，將會彙整街角包括管線單位的電箱與系統箱，透過協商及取得同意後，再邀請更多的插畫家一一彩繪，讓花蓮市變得更漂亮。



小龜在彩繪牆上的作品有鯨魚及海豚，還有湛藍海洋與綠茵草地，目前彩繪牆面尚未完成，未來還有街區的房子，樹木以及代表花蓮的好山好水，小龜說，作品預計在這兩天可以完成。



《花路拾街》數位街區透過線上互動平台與社群影音行銷整合，營造花蓮街區的特色氛圍，導入數位應用的工具，像是位在民國路與信義街口的清水巖祖師廟的線上靈籤程式，民眾立即可以與神明互動。還有舉辦街區活動，結合線上預約購票系統，串接線上金流付款，讓在地青年店家實際體驗到數位的便利性。同時，《花路拾街》數位街區還提供八處免費WIFI環境、整合在地優質店家資訊、採用行動裝置進行導客線上行銷小遊戲等功能，讓消費者玩遍私房景點或DIY體驗，一機在手玩透透。

▲花蓮市長魏嘉賢前往彩繪現場關切進度。



目前加入《花路拾街》數位街區的店家總計有三十家，包括Café Copita、Choco Choco 手工巧克力、Coffee flash（快閃咖啡）、KOHI宅（珈琲宅）、mi na zu ki、OZ saloon、The Baker鄉村廚房、斗•宅商社Café & Bar、半寓咖啡、加家食堂、豆和菓子日式手工點心坊、村上村屋日式七星潭柴魚涮涮鍋、尚文堂、花蓮日日、妮薾蕬問題甲手足護理、俠客幫戶外休閒運動、紅帽咖啡、昭和58、巢吧、島東譯電所、哲學之丘、張瑋烤肉蛋土司、博愛街黑白切小吃店、黑金通、極焰精緻燒肉、極焰燃麵、鵝肉先生（林森店）、鵝肉先生（中山店）、翼想天開創意設計工坊、驚奇咖啡。