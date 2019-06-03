把到「SSR表特正妹」！交往2年多…女友竟想生混血寶寶　台男淚求助被苦勸

▲原PO自認條件不好，體格達免役標準，年紀還比女友大一輪。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

「到底該怎麼辦？」一名男網友2日在PTT發文求助，述說著女友過去都和外國人交往，但都沒有很順利，多是被劈腿收場，由於女友原本很外貌協會，因為這些挫折而讓他趁虛而入，穩定交往幾年後，兩人有了結婚的共識，也聊到未來生小孩的問題，沒想到最近女友卻說想生混血寶寶，讓他完全不知道怎麼處理。

原PO在PTT的「男女板」發文求救，女友過去的前幾位男友都是外國人，但都沒有順利，大多是她被劈腿而分手，論她的顏值和身材，在「表特板」有被推爆的潛力，他們在一起後生活也算滿甜蜜，幾乎沒什麼吵架，各方面都契合，一年也會一起去歐美旅遊三四次。

請繼續往下閱讀...

兩人交往兩年多，相當穩定，最近有了結婚的共識，也聊到以後生小孩的問題，女友卻跟原PO說她其中一胎想生混血的寶寶，因為比較容易健康聰明，而且通常長相出眾，「當下我覺得被羞辱，很不爽，但也沒有馬上爆發，接著她又說她可以跟她一些比較帥的前男友借精，我就受不了，直接翻身睡覺不理她。」

▲女友之前的交往經驗都是異國戀，卻慘遭帥哥劈腿。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

原PO說，雖然女友之後就沒有再提，但他還是很在意，因為女友是個說到幾乎也都會做到、算是比較強勢有想法類型的人。他分析，他的家世背景普通，反而是女友家裡有錢，也有地，還是獨生女，兩人一起合開工作室，生活工作幾乎都在一起，「所以被綠的可能性不高。」

「我也自認自己的外表差，體格達免役標準，年紀還大她一輪，能追到她真的是靠上天眷顧和溫柔體貼……」原PO說，生混血寶寶是不是真的太沒尊嚴了，「人生首抽，就抽到SSR，放掉很有可能就要單身一輩子了，請問大家遇到類似的情況能夠接受嗎？」

文章一出，網友們紛紛留言表示：「你們的地位不平等，她要是真心愛你，會對你說這種話嗎？」、「捐精中心參考一下」、「這應該算是沒自信的一種吧」、「你大概長相真的很差，女生喜歡你的體貼，但是不能接受長相XD」、「交往關係的高低差很難改」、「比較健康聰明？這以後你沒被綠隨便你」、「明顯你條件比她差，想抓住就要委屈點」、「你想幫別人養小孩誰攔得了你」。

還有網友表示：「沒用的，該放手時就放手」、「想辦法讓她生小孩拖住啊」、「過一天算一天，好好享受肉體的爽」、「綠什麼？怕屁，如果夠正，很多人一輩子根本沒碰過」、「把所有的付出跟心意一點一點收回來，一邊找新對象」、「可以國外做試管嬰兒啊，又不是要戴綠帽才能有混血寶寶」、「台男悲歌」、「愛她就成全她」、「講那麼多，最關鍵的照片呢」、「你寧願被羞辱一輩子也不願有尊嚴的單身喔」、「這種西餐妹真的沒救了」。

▲原PO不知道怎麼和女友商量自己的心情。（圖／達志／示意圖，與本文當事人無關）