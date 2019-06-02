「40萬人挺韓」造勢後　郭台銘「經濟老船長」584字回應了

▲鴻海董事長郭台銘前往永齡生醫工程館出席會議。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日北上凱道造勢，警方估計現場人數約7萬人，主辦方則宣稱「湧入40萬人」。爭取國民黨初選的鴻海董事長郭台銘2日晚間表示，對這場造勢並不感到壓力，但他身為一個「經濟老船長」，反而對台灣經濟前景感到憂心，認為蔡英文總統對醞釀中的經濟風暴視而不見。

郭台銘晚間在臉書上發文說，眼前中美兩強就像「哥吉拉大戰基多拉」，任何出口導向的國家恐怕都會遭殃，而台灣也難以置身事外。他說，「蔡總統卻仍吹噓現在是台灣史上再一次經濟發展加速的最好時候，給她 8 年，一定讓台灣脫胎換骨。我倒是擔心，再給她四年，台灣恐將會粉身碎骨。」

郭台銘說，近期四處與中小企業舉辦座談，許多業者都反應「快拿不到訂單了」，而「企業拿不到訂單的問題有多嚴重，我比誰都清楚。」他說，有一股潛在的經濟風暴正在誕生，中國經濟放緩，美國殖利率倒掛，貿易戰對全球的影響才剛要開始，許多供應商、經濟學者、金融專家，大家看法普遍悲觀。

郭台銘表示，「我今天若不當總裁，而是總統，我會趕快召開國安會議，商討因應方案，而不是天天用文青體發文取暖討拍。」

郭台銘強調，自己並非無的放矢，自己先前就多次提醒政府嚴正以對，卻被指責是「唱衰台灣」。他說，身為一個經濟老船長，一個重視經濟的候選人，他預先看到了這問題，因此再一次呼籲蔡英文別充耳不聞，別對風險視而不見，「如果你們依然故我，那請站一邊去，讓專業的郭台銘來，經濟問題，由我處理。」