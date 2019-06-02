蔡英文每天發文青體討拍...郭台銘：再給她4年台灣粉身碎骨

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

中美貿易戰打得火熱，也影響到台灣的部分產業。投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘2日晚間表示，今天他若不當總裁，而是總統，會趕快召開國安會議，商討因應方案，而不是天天用文青體發文取暖討拍，他擔心若再給蔡英文四年，台灣恐將會粉身碎骨。

郭台銘2日晚間以「海嘯要來了 小英還在吹牛」為題在臉書撰文表示，今天很多人問他，對昨天的造勢是否感到壓力？他的答案是不會，他只對台灣的經濟處境感到憂心。現在中美兩強像是哥吉拉大戰基多拉，持續衝撞，所有出口導向的國家都恐將陸續遭殃，台灣也難置身事外，「而蔡總統卻仍吹噓現在是台灣史上再一次經濟發展加速的最好時候，給她 8 年，一定讓台灣脫胎換骨。我倒是擔心，再給她四年，台灣恐將會粉身碎骨」。

郭台銘指出，他最近四處和中小企業舉辦座談會，很多業者都跟他說現在都快拿不到訂單了。企業拿不到訂單的問題有多嚴重，他比誰都清楚。目前正有一股潛在的經濟風暴正在誕生中，中國經濟放緩，美國殖利率倒掛，貿易戰對全球的影響才剛要開始。他今早六點起床，打了好幾通電話到美國、到日本，打給鴻海的客戶和供應商，打給他認識的經濟、金融學家，大家的看法都很悲觀。他今天若不當總裁，而是總統，「我會趕快召開國安會議，商討因應方案，而不是天天用文青體發文取暖討拍」。

郭台銘說，這不是無的放矢，他4/30就提醒過中美貿易戰會帶來一場「劇變」，並多次要求政府嚴正以對，卻被蔡英文說是在唱衰台灣。今早中國大陸國務院貿易談判「中方立場」白皮書，美中雙方若再不踩剎車，未來的衝擊會有多大，他不敢多想。身為一個經濟老船長，一個最重視經濟的候選人，他預先看到了這問題，他要再一次呼籲蔡總統，別對他的肺腑之言充耳不聞，別對逐漸浮現的風險視而不見，「如果你們依然故我，那請站一邊去，讓專業的郭台銘來，經濟問題，由我處理」。