凱道造勢成功！韓粉8日移師花蓮　東大門夜市將湧10萬人

▲▼東大門夜市旁的六期重劃區場地向來是花蓮大型活動舉辦場地，也是每年暑期「夏戀嘉年華」的舉辦場地。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

高雄市長韓國瑜1日赴凱道造勢，現場湧進30幾萬藍軍，活動中韓國瑜喊出「我準備承擔任何重要任務，為中華民國不惜粉身碎骨！」，韓粉趁勝追擊預告8日將到花蓮造勢，花蓮市婦女會2日已向轄區花蓮警分局提出東大門夜市旁的六期重劃區場地的使用申請，預估將吸引10萬粉絲齊聚。

由於2日是申請場地最後一天，花蓮市婦女會理事長江如玲說，中午前已向轄區警方提出申請，目前預計活動時間將從8日上午8時至晚間10時，有關韓國瑜到場時間持續仍與韓國瑜團隊確認。

▲▼東大門夜市業者希望造勢活動也能帶來商機。

江如鈴表示，目前最重要的是先把東大門夜市旁的六期重劃區場地申請使用確定後，接下來會與韓國瑜團隊展開細節研商，我們希望能將活動能辦得盡善盡美。

花蓮警分局指出，依據「集會遊行法」第9條第1項規定：室外集會、遊行，應由負責人填具申請書，於6日前向當地警察分局申請許可，今天確定有收到申請。

花蓮六期重劃區位於東大門夜市旁，面積達8054平方公尺，約2433坪，花蓮大型集會活動，一直都在這裡舉辦。

韓迷移師花蓮的消息已在花蓮發酵，東大門夜市已有業者就掛出：「韓國瑜市長就職，全民一起拚經濟、花蓮發大財」的布條，期盼選舉造勢也帶來商機。