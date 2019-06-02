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新加坡8顆蝦餃成本15萬！　1個月即可養出滿滿「實驗室蝦」

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▲▼新加坡發展高科技農業，種植出進口作物。（圖／路透社）

▲新加坡發展高科技農業，自己也能種出進口作物。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

新加坡地狹人稠，農業種植地只佔土地面積的1%，不過，政府最近推動了「30·30願景」計畫，研發出可以在高樓種菜、養魚的方法，還有公司利用培養液養出「實驗室培育蝦」，做出來的蝦餃8顆成本就高達5000美元（約台幣15萬元）。政府發展這些計畫全是為了要減少對進口食品的依賴，目標在2030年以前，將本土自產食品比率從10%提高到30%。

▲▼新加坡發展高科技農業，種植出進口作物。（圖／路透社）

▲運用高科技種出來的作物成本較高，價格可能會不親民。

據《路透社》報導，新加坡面積724平方公里，人口多達560萬，農地面積不夠成了一大難題。南洋理工大學農業專家保羅（Paul Teng）表示，新加坡農業不該被土地大小限制住，「利用空間的概念思考，會發現可以向上發展。」

於是新加坡近年來積極發展「垂直農場」，如今數量成長了3倍達到30幾座。垂直農場的概念就是在大樓裡種農作物，突破土地面積的限制往上種植，一間名為「Sustenir」的公司就在室內蓋了水耕農場，利用人造光來養殖羽衣甘藍、櫻桃番茄、草莓等等，不必再像以前一樣仰賴進口，自己也能種出這些進口作物。

▼新加坡發展高科技農業，種植出進口作物。（圖／路透社）

▲利用人造光種出的蔬菜。

還有一間叫「精采肉品」的新創公司，用某種粉色的培養液來培育蝦的幹細胞，只要4到6周就能成長出肌肉組織，進而形成碎蝦，今年3月已經成功生產出第一批用「培育蝦」製成的蝦餃，雖然成本相當高，但已經跨出高科技農業的第一步。

目前，新加坡政府已經斥資1.4億新加坡元（約台幣33億元）研發本土食品，並投入6300萬新加坡元（約台幣14億元）發展高科技農業，計畫要在2021年前建造出18公頃的室內種植工廠與「昆蟲農場」。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：新加坡,垂直農場,蝦餃,高科技農業,東南亞要聞

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