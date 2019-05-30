家暴夫把前妻打趴在地...　正義哥上前壓制挨告：不後悔！

突發中心／新北報導

路邊看到一個大男人把老婆壓在地上打，你會選擇上前還是…3月初在蘆洲街頭發生一起家暴案，一名男子疑似與前妻有金錢糾紛，竟當著3個女兒的面，跳上汽車引擎蓋不讓母女4人離開，還把太太拖出來打趴在地；看到這一切的張姓男子，奮不顧身上前阻止，即使事後挨告傷害罪，他依然大聲地說：「不後悔！」

▲見義勇為的張男，到警局後態度淡然，認為自己做了該做的事 。（圖／記者羅志華翻攝）

3月間某日下午2時許，正在辦公的張男忽然被一陣吵鬧吸引，到了巷口才發現一對男女正在吵架，他報完警後，選擇留在原地看著，深怕會出甚麼意外。當時女方見男子不可理喻，決定開車載3位女兒離開，不料對方竟跳上引擎蓋出腳踹車，還把她拖出來打趴在地。

原只想等警察來處理的張男看到這一幕，再也壓抑不住滿腔熱血，與同事衝上前將施暴男子壓制在地；過程中對方不但拳打腳踢，還從腰間掏出老虎鉗，砸傷張男腳部。張男見對方亮出「傢伙」，也不甘示弱隨手拿起磚頭與他對峙。

到了派出所，施暴男子依然相當囂張，揚言要告張男傷害；事後張男也在個人臉書上PO出傷害罪傳票，但他表示不後悔，「我不是正義，我們當下只是做了該做的事」、「任何決定有任何代價，歡喜做甘願受」。



▲母女4人到警局作筆錄，只希望能擺脫家暴陰影。（圖／記者羅志華翻攝）

據《三立新聞》報導，施暴男子與女方是離婚夫妻，婚姻期間就有家暴記錄，前妻更聲請過4次保護令。網友紛紛留言力挺，「男人不該打女人，我也會這樣做」、「覺得哥做了一件保護弱小的行動，問心無愧！我們支持你」、「正義哥，你真的很棒耶」、「真男人！」。

▲即使挨告傷害，張男仍大聲地說：不後悔！ 。（圖／記者羅志華翻攝）