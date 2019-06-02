新車停路旁「一夕毀滅」　霸氣夫暖回：老婆最貴...車再買就好

記者陳凱力／新竹報導

新竹李小姐將愛車停在路邊，一覺起來愛車竟然整台報銷，令她當場傻眼！事發當時李小姐的先生就在現場目擊妻子的愛車被撞飛，雖試圖追車仍被逃逸，先生說，還好當時沒有人在車上，否則這樣的撞擊力道後果不堪設想，他苦笑說：「最貴的是老婆！車再買就…就有了。」

▲李小姐隔天早上起來看到車損差點哭出來。（圖／記者陳凱力攝，下同）



李小姐的丈夫說，31日晚間11點多，他在家門口一樓澆花，親眼看著一台白色奧迪直接從太太的灰色轎車尾端撞上，灰色轎車被從紅磚矮牆撞飛到20公尺遠的另一面磚牆上，肇事的白色奧迪迅速退後再加速逃逸，整個撞擊到逃逸大約3至5秒。

先生趕快喊來鄰居幫忙，熱心的鄰居馬上發動重機試圖追上白色奧迪，只是白色奧迪早已不見蹤影。灰色轎車經不住高速撞擊，被噴飛到另一面牆上停下，變形的車頭卡在磚牆上，光看都讓人覺得心痛！這台灰色轎車，車尾嚴重損壞、車輪破裂、車頭燈及保險桿破裂、連引擎蓋都變形到翹起來，但最慘的是車尾的車損已經傷及轎車骨架，即使再修復也仍有安全疑慮。

李小姐隔天一早起來要上班，看到才買2年的車就這樣「一夜毀滅」差點哭了出來，鄰居們看到路邊被撞毀的轎車還和苦主討論，李小姐的先生雖然心痛但仍霸氣回答：「最貴的是老婆！車再買就…就有了，別擔心！」

警方表示，一接獲報案就立即調閱監視器展開調查，目前已掌握車籍資料、也通知車主到案說明，後續賠償與肇逃刑責仍待說明後才能釐清。

▲李小姐的車被撞飛至20公尺遠的另一面牆壁。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）





▲車頭不敵磚牆硬度，直接凹下去。