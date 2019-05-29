求復合不成！惡男「絲襪綁手衣服塞嘴」強逼啪啪　她崩潰拿刀刺肚逼走他

▲周男求復合不成，竟持絲襪將女友綑綁，還拿衣物塞進嘴裡性侵得逞。示意圖與本案無關。（圖／123RF）

地方中心／台南報導

周姓男子不滿女友「小婕」提出分手，竟開車跑到小婕上班的酒吧堵人，再假借尿急進入小婕租屋處要求復合，但被拒絕，沒想到周男竟因此獸性大發，拿起小婕的絲襪綑綁她雙手，還拿衣物塞在她嘴裡，讓她動彈不得後性侵得逞，事後還潛入小婕房內偷走液晶電視等。法官審理時，周男矢口否認犯行，辯稱是兩情相悅，但法官不予採信，最後依強制性交、侵入住宅竊盜罪，合併判周男有期徒刑4年6個月。

判決書指出，周男與小婕2017年12月12日分手，而周男再三挽留未果，因此心生怨懟。2107年12月22日凌晨3時許，周男跑到小婕上班的酒吧外堵人，一見到對方便稱可以在她回家，並強制將人拉上車，而小婕也因為不想再與他有牽扯，於是答應上車。

然而，到了小婕的租屋處一樓時，周男假借尿急，央求小婕讓他上樓上廁所，小婕因此心軟讓他進入屋內。周男進屋後，再度要求與小婕復合，但遭到拒絕，沒想到周男因此暴怒，先是將房門堵住阻止小婕離去，再將她強制押上床後，拿起一旁的絲襪綑綁小婕雙手，並固定在床頭，甚至還拿衣服塞入小婕的嘴，隨後脫下小婕下半身衣物後性侵得逞。

事後小婕為了逼迫周男離開，以頭撞牆壁跟持刀作勢刺自己的肚子等自殘方式，甚至還承諾周男會好好談復合，最終說服周男離開。然而，周男離開後，小婕不願再與他聯繫及見面，周男竟因此又再度前往小婕的住處，並趁著對方不在偷走房內的液晶電視等物品。

小婕忍無可忍之下報警處理，但周男到案後辯稱，自己與對方是兩情相悅才發生關係，他並沒有性侵對方，至於偷走電視的部分，周男則說他進入小婕住處是為取回自己留在小婕那的東西，根本沒有偷走電視。

法官審理後認為，周男為了滿足個人的色慾，竟不顧小婕反抗，持絲襪綑綁女方，讓她動彈不得，還強制與她性交，甚至為了防止小婕呼救，還拿衣服塞入女方口中，這樣的行為行為可謂十分惡劣；再者，周男性侵完小婕後，，還侵入對方住處偷竊，因此依強制性交、侵入住宅竊盜罪，合併判他有期徒刑4年6個月。全案可上訴。

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