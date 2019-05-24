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不愛我就勒死你！玻璃心男買槍挽回　已上膛...她崩潰大哭

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▲悲傷,難過,憂鬱,哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鍾男為了挽回前妻，多次失控掐住前妻脖子，甚至買了槍要強逼前妻回頭。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／苗栗報導

27歲鍾姓男子因多次家暴與妻子離異，為了挽回前妻，他多次失控以毛巾、手掐住前妻脖子，甚至買了槍要強逼前妻回頭，前妻被他持槍擄走後載往摩鐵強暴，直到警方抓到鍾男時，還在車內發現一把已上膛的手槍。苗栗地檢署依槍砲、強制、恐嚇及剝奪他人行動自由等罪嫌將鍾男起訴。

檢警調查，鍾男從事粗工與前妻育有1名3歲幼女，離婚前2人暫住新竹縣，只是鍾男經常對妻子動粗，妻子受不了因而提告家暴並於2018年12月離婚。

離婚後的鍾男仍想挽回前妻，2019年2月某日凌晨藉開車載前妻上班的機會，向她表明想要復合的意願遭到拒絕，鍾男無法接受「被拒絕」的錯愕，竟把車停下，用毛巾勒住對方脖子，逼問「願不願意？」，前妻擔心鍾男失手將她勒斃只好假意說「好！好！」以換取一線生機。

當天鍾男再度到前妻公司接她下班，並且向前妻懺悔之前失控的行為，請求原諒，只是一聽到前妻「不原諒」的答覆，又再度以雙手掐住對方脖子說「這一次一定要讓妳死！」。隔了幾天，鍾男又持水果刀潛入前妻住處，威脅「看是你死、我死，還是小孩也不讓她活了」，讓前妻恐懼不已。

2019年3月初，雙方因家暴案件，在新竹地院開完庭，鍾男因無法接受前妻「據實以報」，向法官陳述他的惡行，竟透過管道購買一把改造手槍及子彈，想要不計一切代價將前妻挽回。

3月5日上午，鍾男前往「堵」前妻下班，見她在同事車上，便掏出手槍敲打車窗咆哮「再不下車，我就要開槍」、「若不下車，要回家殺掉女兒」。前妻只好坐上鍾男車，前妻同事也趕緊報警。

鍾男將前妻載往苗栗縣後龍鎮一家汽車旅館內，並對她強暴得逞，只是在退房後，在後龍鎮一條產業道路被警方逮捕。警方制伏鍾男後，還發現已經上膛放在駕駛座地板的手槍。前妻見到終於得救，也激動得放聲痛哭。

檢方認為3月5日當天，鍾男涉犯剝奪他人行動自由、恐嚇、強制性交等罪嫌，但為同一行為的想像競合犯，依較重的剝奪他人行動自由罪處斷，另包括之前犯行，以1次槍砲、1次強制、2次恐嚇等罪起訴，並請法院分論併罰。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：家暴,離婚,保護令,槍砲,勒斃,強暴,性侵

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