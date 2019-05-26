義大利麵吃到蟑螂腳！店家硬凹「蝦子鬍鬚」　網一看秒吐：騙人沒吃過蝦？

▲義大利麵吃到蟑螂腳，店家卻稱是蝦子鬍鬚。（圖／翻攝爆料公社）

突發中心／綜合報導

在餐廳吃飯若碰上餐點有異物跟店家反應，通常店家會因擔心給客戶不好的印象而積極處理。然而，一名網友在義大利麵裡發現蟑螂腳，但沒想到反應後，店家堅稱那是「蝦子的鬚鬚經火烤後造成的樣子」，讓原PO大為吃驚，決定將照片PO網讓大家評評理。

原PO在臉書《爆料公社》PO出一張蟑螂腳的畫面表示，「不久前在台北某餐廳吃義大利麵，發現有疑似蟑螂腳的東西在麵裡...與店家反應後，她堅持不是蟑螂腳，只是蝦子的鬚鬚經火烤後造成的樣子」。

店家的回應讓原PO大為傻眼，於是告知店家，「就算是火烤也不可能出現有毛的東西，但店家仍堅決否認的說「如果有這麼大隻的蟑螂腳一定會有大蟑螂，那個水溝才會出現！我們頂多只有小蟑螂」，甚至大言不慚的表示，若真的是蟑螂腳，願意賠償10倍的價錢。

雙方爭執了許久後，原PO打算要拍照求證，但店家早已默默將「腳」丟不見，所幸原PO友人在反應前就拍下照片，「不然真的是有理說不清！」而事後，店家持續鬼打強否認自己有錯，原PO也懶得再繼續爭論，決定直接離開，這時店員還走向原PO表示「如果你們堅持是蟑螂腳，那這盤義大利麵就賠給你們」，並拿了195元要退給原PO。

原PO事後表示，自己也了解餐飲業多少會碰上衛生問題，他們也不是真的需要賠償，但店家的態度卻是如此，「真的讓我們感到很生氣！」而既然店家堅持不是蟑螂腳，「那就讓大家來評評理應該也算合理吧？」

照片一出，許多網友紛紛做嘔，留言表示「這⋯⋯是蟑螂腳沒錯啊，店家太會掰了，蝦子鬚鬚是有刺的？？？睜開說瞎話了」、「傻眼，這也能凹成蝦子！是騙人沒吃過蝦子嗎...」、「蝦鬍鬚哪來的關節」。

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