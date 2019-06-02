《鋼鐵英雄》比喻韓國瑜獨自面對抹黑　孫大千：造就六一正義海嘯成形

▲韓國瑜【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）



政治中心／綜合報導

韓粉串聯替高雄市長韓國瑜辦的首場造勢大會官方號稱湧入40萬人，韓國瑜更表示「我準備承擔任何重要職務，為了中華民國不惜粉身碎骨」。對此，前立委孫大千在臉書以電影《鋼鐵英雄》譬喻，韓國瑜面對外界抹黑的作用力多大，反作用力就有多強，結果就是造就6月1日凱道「正義海嘯」的成形。

孫大千表示，韓國瑜在這場選戰中，就像著名電影《鋼鐵英雄》的主角戴斯蒙（Desmond Doss），「堅持不願帶武器上戰場殺敵，不但要抵抗敵軍致命的攻擊，還要忍受同袍的無情霸凌…」。

孫大千說，在過去這段期間，韓國瑜咬牙硬撐，獨自面對來自於內外的抹黑攻擊，仍然堅持要打一場乾淨正向的選戰，期待能夠實踐台灣真正的民主價值。

然而，「作用力多大，反作用力就有多強」孫大千指出，面對黨內外這麼多每天密集空投下來的「抹黑震撼彈」 ，結果就是造就6月1日凱道「正義海嘯」的成形，震撼彈的殺傷力有多大，「正義海嘯」襲捲的威力就有多強。

孫大千強調，6月1日的凱道活動，三十萬的庶民朋友用實際的行動，證明台灣的民主已經升級轉型，證明韓國瑜並不孤單，證明真心不會被熄滅，假意終會被看穿，「相信自己！相信韓國瑜！」

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，空拍畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心攝）

【想看更多韓國瑜六一造勢相關新聞...】

► 凱道暴雨！韓國瑜造勢登場 支持者：總統要選庶民

► 韓粉擠爆凱道、景福門 暴雨30分鐘後太陽露臉了

► 挺韓造勢狂瀉三場暴雨！15萬人不離開 嗆「換總統、比較快」

【更多韓粉力挺韓國瑜相關新聞...】

► 韓粉聚集凱道高唱《夜襲》 主辦宣布：現場突破15萬人

► 韓國瑜造勢「卡位」的100種花招：香蕉、貢糖、拐杖、小孩、便當盒

► 六一誓師大會凱道瞬爆大雨 韓粉冒雨高喊「韓國瑜凍蒜！」