柯文哲看韓國瑜凱道造勢：中華民國不要粉身碎骨就好了

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜日前宣布競選總統，1日晚間更在國民黨內初選尚未開始的情況下，就前往凱道造勢，主辦單位更宣稱現場突破40萬人。同樣為2020總統熱門人選的台北市長柯文哲2日受訪時表示，本來（韓國瑜）民調做起來就高，所以沒什麼意外。

韓國瑜在造勢時激動喊出「2020我準備承擔任何重要職務，為中華民國不惜粉身碎骨！」被問到是否有準備為中華民國粉身碎骨，柯文哲笑說，「中華民國不要粉身碎骨就好了。」

高雄市長韓國瑜6月1日北上首戰造勢，以「庶民總統」號召2020迎回台灣，吸引上萬人齊聚凱道聲援，主辦單位宣稱現場突破40萬人，柯文哲表示，本來韓國瑜的民調做起來就高，所以沒什麼意外。有韓粉抱怨買不到雨衣跟礦泉水，柯文哲聞言直呼「哇，這個，天要下雨這不能算我的吧。」

韓國瑜也痛批民進黨政府是的外交是凱子外交，為什麼不能像美日一樣，搞好友邦關係外也要顧好經濟，「為什麼不把凱子外交改成發財外交呢？」柯文哲說，「我不曉得，那他要說明，發財外交是什麼我不知道」，柯也反問，「所以他主張把外交部併入外貿協會？」至於他自己主打外交政策，柯文哲說，該怎麼做就怎麼做就好了。

▲柯文哲出席臺北市各級學校107學年度畢業生市長獎頒獎典禮。（圖／記者張榮恩攝）

美麗島電子報事長吳子嘉在凱道大造勢前爆料，韓國瑜與一名新莊王小姐婚外情10多年，還生有一女，不過，六一大造勢的成功，外界解讀，緋聞對韓國瑜沒有打擊效果，認為吳子嘉為反而為韓助選。對此，柯文哲認為，台灣社會型式愈來愈接近西方，「私人的事情大眾愈來愈不介意，法國還是北歐，非婚生子女的百分比就非常到高」，可能整個社會型式愈來愈西方化；吳子嘉助選韓國瑜也不至於，但也許影響沒那麼大。

對於傳出妙天支持韓國瑜大造勢的硬體設備，柯文哲表示，常常宗教界要「人人好」，對妙天來講人家拜託他他就幫忙，他不一定說就是一定怎樣，一般宗教界來講大部分都是與人為善的態度，把他當重要的贊助商就好。

談到韓國瑜會不會在國民黨初選出線的問題，柯文哲表示，還有一個月，就慢慢等吧。

▲柯文哲出席臺北市各級學校107學年度畢業生市長獎頒獎典禮。（圖／記者張榮恩攝）