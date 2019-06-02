廈門五通新碼頭3日啟用　規模大6倍「建議早70分鐘登船」

▲五通碼頭新候船樓即將啟用。（圖／金門縣政府，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

廈門五通客運碼頭3期候船樓將於6月3日正式啟用，原來的2期候船樓將停止使用。據了解，新的候船樓總建築面積超過10萬平方公尺，規模為原候船樓的6倍，客運泊位從原來的4個增至6個，年吞吐旅客能力可達350萬人次，預期擴展至遠期年吞吐旅客500萬人次的空間。

五通碼頭的營運方表示，新候船樓為了解決原有高峰客流壅擠的問題，擴大了商業區，並於口岸隔離區設立了免稅商品提貨點。另外，廈門機場與五通碼頭也聯合推出「海陸空聯運」服務，已經購買機票的旅客，下船通過聯檢後，可直接在碼頭海空聯運專用櫃台換取登機牌，辦理行李安檢托運，廈金航線赴台也適用海空聯運。

營運方也提醒，由於新碼頭的規模較大，動線也較長，通關登船需要更長的時間，建議旅客提前70分鐘抵達碼頭辦理登船手續，船班開航前30分鐘停止辦理行李托運手續，船班開航前20分鐘停止辦理旅客登船手續。

根據陸方統計，從2001年1月2日廈金客運航線正式通航以後，該航線客運量不斷上升，廈金客運航線的客流量，2001年為2.08萬人次，2018年達174.52萬人次，2018年是2001年的83.9倍，客流量佔福建省對台海上客運航線客流量的90%。