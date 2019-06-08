海峽論壇太敏感　高市府原組團臨時喊卡：首長有既定行程

▲韓國瑜3月份抵達廈門。（資料圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／花蓮報導

第十一屆海峽論壇定將在6月15日，選擇在大陸福建登場，不過就在這個時候，陸委會表認為對岸是利用「海峽論壇」來進行對台灣的統戰分化，會採取強化既定政策及管理作為，所以會禁止中央機關人員參與、也不樂見縣市政府組團參加外，就在這個時候，原本要組團參加的高雄市政府傳出臨時喊卡，同時也發表聲明：「首長有既定行程」。

陸委會表示，政府支持兩岸正常交流，唯反對中共政治操弄，不希望台灣各界參與中共的統戰活動。依照往例，政府禁止現職之中央機關及所屬事業單位與團體之人員參與有關活動。政府亦「不樂見」我縣市政府組團參加，同時這個論壇是為了「積極拉攏我政黨、地方政府、民間團體及各界人士，目的就是為其政策背書；中共以融合發展為名所提出的惠臺措施、誘惑民眾赴陸，實則開出無法兌現的空頭支票，目的就是統戰分化台灣社會，各界應了解其政治意圖，共同捍衛中華民國主權及自由民主體制」。

▲韓國瑜3月份時在廈門簽約,會見。（資料圖／記者蔡紹堅攝）

對於這個說法，高雄市政府在聲明當中也提到：「市府不贊成中央政府及民進黨做無謂的打壓或抹紅等恐嚇式作為，兩岸應回到正常化的交流互動才是正途」。

高雄市政府未參與海峽論壇聲明全文：

本府收到今年大陸海峽論壇組委會的正式邀請，考量兩岸長期交流交往，原擬組團參與；但因目前公務繁忙，首長們在該時段都已排好其他行程，高雄市府團隊擬不參與本次海峽論壇活動。

目前兩岸交流幾近停滯，两岸理應利用各種機會與交流平台多多對話及相互溝通，市府不贊成中央政府及民進黨做無謂的打壓或抹紅等恐嚇式作為，兩岸應回到正常化的交流互動才是正途。