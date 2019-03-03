桃園首次新住民舉辦「家」特展　邱俊銘：我們都是一家人

▲桃園首次新住民舉辦「家」特展，市府副秘書長邱俊銘（右五)於開展活動表示，只要「家」在桃園，我們都是一家人。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園是擁有「越南成分」最多的城市，桃園市政府文化局首度與越配權益促進會合作，於桃園市新住民會館共同推出「家-媽媽的新鄉．兒女的故鄉」特展。市府副秘書長邱俊銘3日於開展活動指出，桃園是新住民的最佳生活城市，無論是台灣人或來自不同國家的新住民，只要「家」在桃園，我們都是一家人。

邱俊銘說，「家-媽媽的新鄉．兒女的故鄉」特展，3日起至4月28日在桃園市新住民文化會館展出，在為期8週的展覽中，也特別舉辦二場的越南斗笠及彩繪燈籠DIY活動，歡迎大小朋友一同前來觀展體驗活動。

▲▼桃園首次由新住民舉辦的「家」特展，即日起於新住民會館展出。（圖／記者楊淑媛攝）

而對於桃園的人口每年以4萬人成長，邱俊銘指出，市長鄭文燦非常重視新住民朋友的友善關懷政策，如鼓勵新移民家庭融入台灣的生活，另一方面，也鼓勵新移民家庭的第二代，要學習母親的語言以及母親的文化，讓下一代同時擁有不同語言的能力，成為我們的「新台灣之子」，並讓來自各國的文化也能在台灣桃園紮根，大家攜手建設桃園，成為一流的城市。

市議員陳美梅、余信憲、簡智翔也對於新住民朋友所成立的協會，負責「家」的策展，認為格具意義。尤其是特展中以新住民二代角度為出發點，共同創作、交流。參與策展的新二代饒曉林表示，媽媽教導她許多越南的生活習俗，但是臺灣的環境讓她較少接觸越南語，儘管如此她每次回越南還是能感受到媽媽家人滿滿的愛與關懷，所以她選擇就讀政治大學東南亞語言與文化學士學位學程，要用媽媽故鄉的語言，除能自在交流，也要向他們說「我愛您們」！

越配權益促進會理事長馮玉英表示，「家-媽媽的新鄉．兒女的故鄉」特展，展示越南的生活物件，也有越南印象彩繪牆，還有訪談新住民及新二代，分享自己心目中家的意義及故事，包含阮清夢、賴玉荷、潘清泉、饒曉林、劉紹偉、林暐峰。不管來自哪個國家，新住民朋友都是我們的家人，也是桃園多元文化不可或缺的組成。