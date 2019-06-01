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大一休學回家種菜！　他以「懶」佛性務農...年收竟破百萬

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▲▼【吃便當】大學休學去種菜　27歲少年仔年收破百萬。（圖／鏡週刊）

▲張朧文是地瓜葉菜農，為了打入餐廳客戶，試種20多種地瓜葉才找到最佳品種。

圖文／鏡週刊

27歲的張朧文從小在田裡打滾，21歲時，大一念了一學期就決定回家種田，老師、同學勸他加減念一張文憑，他說：「既然決定要種菜，大學文憑是能讓菜長得比較快、比較美嗎？」

「我學校功課其實也不差，上課聽一聽，回家沒念書都能考前幾名。」幼稚園開始，張朧文就常把生活裡撿來的種子拿到菜圃裡播種，看會長出什麼植物：「我從小就跟我媽說，我以要拿鋤頭，不要拿筆。」國中同學流行上網咖、逛街，他跟著去玩一次就覺得頭暈，之後索性把同學騙來家裡的田地玩，順便幫忙割菜除草。

請繼續往下閱讀...

喜歡動手作的張朧文念了鑄造科，建教合作待了2年工廠，參加職業訓練第一名結業，之後還考上大學：「鑄造也滿有趣的，可是工廠太熱，休假少。」工廠1個月只休3天，加班時數長，收入不比種田。光靠地瓜葉，張朧文年收入破百萬：「這幾年菜價好，所以收入比較好。」不過，他也提醒，自己是因為家裡本來就種菜，有基底，跟他同期回鄉務農的青年，很多人負債又回去上班了，若沒有務農經驗、家中又沒有農地，光一頭熱血還是很容易失敗。

張家3代務農，祖父種稻，父親是警察，下班也會幫忙農事，但主要還是由母親負責田裡的雜事：「我們家5個小孩，從小就是靠這6分地養大的。」父母跟他約定，在外面工作幾年再決定要不要種田，見他2年鑄造工廠工作不如理想，所以對他休學一事沒有太大意見，反倒是回鄉之後，為了種菜怎麼種、要不要施肥每天吵架，張朧文堅持：「以後，我希望我太太在外面工作，不要下田，這樣才不會吵架。」

他每天午餐都在田間的工寮解決，工寮附設廚房，但今天他難得買了自助餐便當，便當裡的花椰菜和敏豆都來自他的農地。怎麼沒有地瓜葉？「我家的地瓜葉一上餐檯就被夾光了。」

平日午餐都是媽媽準備的，「她下田去摘幾樣青菜，在工寮炒一炒，但她這幾天出國玩了，我才吃外面。」張朧文21歲回家種菜之前，母親從沒休過一天假，因為多了兒子的幫忙，年邁的父母有了喘息出遊的時間了。

▲▼【吃便當】大學休學去種菜　27歲少年仔年收破百萬。（圖／鏡週刊）

▲張朧文的媽媽最近出國，只好去買自助餐的便當。這家餐廳用的蔬菜全來自他的田地，今天便當沒有地瓜葉，因為太晚買，已被客人夾光。

田裡種的主要是地瓜葉：「大家嫌地瓜葉便宜，不種，可是這個菜一種下去，可以長2年，不像高麗菜，一次收成就要重新再播種。」他說自己懶惰，而懶惰是世界進步的動力，他種菜的最高法則就是：「種下去可以一直長。」所以，他也零星種了皇宮菜、茄子、玉米筍等，這些菜全是種下去，可多次收成。

就連務農最怕的天災，他也以懶為原則：「超級寒流那次，3甲的地瓜葉全死光，我2個月沒收入，怎麼辦？休息出去玩啊。」他曾試過颱風天，冒雨搶收，結果收回來菜賣相差，擺沒多久就爛，後來他索性雨來了就放著：「地瓜葉長很快，這波死了，水退了，沒多久又可以收了。」

這個種菜以「懶」為最高原則簡直是「佛性務農青年」了：少施肥、不噴藥、颱風來了就放著爛，緣份來了，菜就長出來了？其實，張朧文這些選擇是都有研究過的。

和父母那一輩不同，他接手後改以「薄肥」「不施作農藥」的種植方式。他認為，肥料下太重，不僅成本高，土地酸化，還要更頻繁翻土整地。「以前，一個月5、6萬的肥料錢，現在只要1萬多。」

選擇好種的作物是因為農村人力吃緊，彰化週邊有工業區，人力流往都市和工廠，務農的中生代極少，採訪過程，三不五時找張朧文聊天的清一色全是老人。張朧文東一聲阿公，左一聲阿嬤。每天一大早就這裡就擠滿老人，一邊泡茶順便幫忙農事：「他們都是『義工』啦。」張朧文的田地還是另類的老人日間照顧中心。

雖說地瓜葉是易生長的菜類，但張朧文也不是靠「佛性務農法」任它生長。雖不施化學農藥，但還是得研究各種防治方式抗蟲，就連種植的品種也要細選過：「我試過20多種品種的地瓜葉，找到一種葉子小、梗短，汆燙快熟，吃起來嫰，最適合餐廳和麵攤。」他的菜不走果菜市場拍賣，是靠他一家一家餐廳去談下來：「要送到果菜市場拍賣，你種得再好，碰到市場量大時，一樣低價，變數太多，我直接賣彰化附近的餐廳，每天就賣不完了。」

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關鍵字：鏡週刊,張朧文

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