台東大學圖書資訊館　榮獲2019年全球卓越建設獎

▲台東大學圖書資訊館。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

國立台東大學圖書資訊館榮獲2019年全球卓越建設獎「公部門基礎建設/環境適意工程類首獎桂冠」，台東大學校長曾耀銘於30日親赴莫斯科，接受世界不動產聯盟(FIABCI)頒獎。這是台東大學圖書資訊館繼2018年獲得中華民國國家卓越建設獎後，續獲世界級的肯定，全校師生對此榮耀咸感歡欣，深有榮焉！

台東大學圖書資訊館造型特殊，是地下1層、地上5層的清水造型模地景式綠建築。圖書資訊館是大學的心臟與靈魂，本校從選址、規劃、設計、建造、啟用到推展，集結眾多才智及資源，方成就了如今的耀眼光芒。

國立台東大學圖書資訊館不只是學校的重要地標，更是許多遊客到台東觀光必訪的打卡熱點。2018年台東縣政府舉辦的熱氣球嘉年華光雕音樂會，即以台東大學圖書資訊館為背景，璀璨的熱氣球與三角形的圖資館相互輝映，吸引了上萬人次進入校園觀賞。

曾耀銘校長表示，台東大學圖書資訊館在眾多殊勝因緣、貴人襄助、以及行政團隊努力之下，已經成為世界矚目與肯定的建築。台東大學位於台灣東部，擁有山海環繞、得天獨厚的校園環境，以綠建築及自然生態為基礎的校園，為發展「綠色大學國際大學」邁進。