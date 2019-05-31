光華高中Timeline串聯古今中西　引領流行時尚潮流

▲台南市光華高中流行服飾科與時尚設計學程畢業學生實作展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中流行服飾科與時尚設計學程畢業班學生，將於6月1日晚上7時在學校禮堂，以「Timeline」為主題，串聯時間的洪流，穿越古今，恆貫中西，以一系列創作實作，串聯屬於你我的記憶空間與空間記憶。

今年畢業生親自設計縫製120多套服飾，並親自登台演出，透過動態走秀和肢體綜合表演，形塑學生明日之星的專業風範。



展演作品中，流行服飾科洪尉綺、彭芷涵、黃宜苹同學以「回塑」專題研究，使用在地產業所提供寶特瓶紗製成的回收聚酯纖維布料，開發男女休閑運動服飾，不但讓環保兼具新創時尚，更符應產業鍵結擴大服飾市場生機。時尚設計學程則以「武俠」為題材，將傳統刺繡工藝以現代立體手法呈現，新舊融合，架式十足的戲劇造型，為未來發展藝術專業做準備。



同時，於全國技藝競賽獲得佳績的林雨辰、涂芳瑜同學以精湛的手工配合印染雕刻科技，表現祺袍新現代風與精工珠繡禮服。另外，學生發揮創意以不同的緞帶織成服飾，藉由緞帶的飄逸和柔軟，呈現整體服飾柔軟之美。





光華流服時尚藉由特色課程發展雷雕數位印花技法、傳統珠繡工藝等，循古納今，再融會貫通設計多元精緻的服飾，將外出服、祺袍、禮服等細節表現得猶如藝術品般的唯美。因此，連畢業校友經過大學4年精進，都能持續發揚服裝設計師的魅力。今年大四畢業的謝云瑄，將以服裝設計系畢業展第一名作品「火。暴」、以及古之怡的作品「PASSAGE」、謝玗臻的作品「無渝」共21件，返回母校走秀和學弟妹共同切磋傳承。



張淑霞校長表示，光華高中除了有普通科、綜合高中，也是一所設計和創意能量滿點的技術高中，流服時尚長期以新科技融入文化創意為特色，充滿藝術人文氣息，不但師資優異，同時設備新穎，最適合培育服飾設計師和整體造形師的搖籃。