男假扮刑警辦案巧遇真警察　辯稱cosplay角色扮演警察

▲桃園警分局30日下午查獲鍾姓男子假扮刑警辦案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名鍾姓男子30日在桃園區某釣蝦場身穿刑警背心、佩掛手槍與無線電等，辯稱刑警辦案要調查釣蝦場有無違法，業者直接向警方報案，員警趕來處理時，鍾見真警察到場嚇得直發抖，辯稱自己是在cosplay警察的角色，只是好玩而已，全案依妨害秩序罪嫌移送桃檢偵辦。

警方指出，30日下午4時許，桃園警分局中路派出所接獲報案指稱，桃園區國際路某釣蝦場有自稱刑警男子騷擾，副所長簡國峻率員趕往處理。

▲桃園警分局員警查獲鍾姓男子假扮刑警，起出無線電與手槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警發現36歲的鍾姓男子身穿橘色外套，但外套內卻穿著刑警背心，佩掛手槍與無線電，員警盤查時，鍾男渾身發抖，辯稱沒有假冒警察，穿刑警背心、佩帶BB槍與無線電則是在cosplay警察角色，刑警背心等衣服、BB槍都是買來的。

警方查出，鍾男於去年曾假冒刑警辦案還與人發生爭吵，當時遭員警識破移送法辦，這次是第二次屬於累犯，其說詞根本是推卸責任，全案依妨害秩序罪嫌移送地檢署偵辦。

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