書記官盜賣法拍「減少積案」　偽造文書罪判刑1年8月

▲台北地方法院書記官因盜賣法拍案遭起訴，判刑1年8個月。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院民事執行科書記官駱俊勳，被控為求「消化」大量案件，偽造印鑑，製作假法拍，再企圖以假標單結案，盜賣法拍屋。台北地檢署日前將駱男依偽造公文書罪起訴，台北地方法院31日宣判，駱男被判1年8月，緩刑4年，需易服勞務50小時，並繳交公庫10萬元，全案可上訴。

案件曝光，起因於依規定，法拍開標須由司法事務官主持，駱俊勳卻自己站上台，開標盜賣位在台北市大安區精華地段，一市價6000多萬元88坪大房產。現場有2人參與競標，突然出現第3人，現場吵翻了天，引來民事執行事務的李英豪庭長關注。

而該件房產，債權金7500多萬，原定2017年6月第一拍，底價4800萬元，之後停拍，駱俊勳卻擅自盜用司法事務官印鑑，製作假的鑑價文件，以及4次拍賣通知，應付債權銀行。

實際上該案件不僅從沒公告過，2018年11月28日，駱俊勳違法主持拍賣，將偽造的標單夾帶入標櫃，最後以3169萬，相當於半價，同意由一李姓投標人得標。弔詭的是，該案既然沒有公告過，卻出現包括李姓投標人在內，一共3名投標人。

2018年12月，北院清查發現駱俊勳有大量積案異狀，決定暫停其電腦登錄權限，為核發權利移轉證書給李姓投標人，駱俊勳乾脆盜用同事的電腦列印證書，事跡敗露。

因擔心事蹟遲早敗露，駱俊勳自己像主管坦承犯案。檢方追查，駱俊勳自2015年10月起，為照顧住院的妻子，無法像其他書記官一樣經常加班處理案件，導致積案大增，加上大安區該筆案件拖了很久，債權銀行持續不斷「關心」，才會鋌而走險。至於現場出現的投標人，實為銀行找來的熟客戶，與駱俊勳並未有任何聯繫，因此以偽造公文書罪名，提起公訴。

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