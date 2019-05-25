閃光燈參考用！2車路口高速碰撞　失控衝進大樓秒造「湧泉」

地方中心／高雄報導

高雄市鼓山區25日凌晨發生一起車禍，一輛白色轎車行經十字路口時，遭從側邊出來的一輛銀色轎車撞上，導致白色轎車失控衝向一旁的大樓，還把水龍頭撞斷，自來水不斷湧出，所幸2名駕駛只受到輕傷，至於詳細的肇事責仍待警方調查釐清。

▲高雄2車路口相撞，車頭全毀凹陷變形。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

警方調查，25日凌晨1時許，駕駛白色轎車的陳姓男子（24歲）沿著富農路東向西方向直行，而駕駛銀色轎車的周姓男子（52歲）沿著龍德路北向南方向直行，2人在路口處高速相撞，由於撞擊力道強大，陳的白色轎車失控撞進一旁大樓，把水龍頭撞斷，自來水不斷噴出淋在白色轎車上。

▲一輛白色轎車與一輛銀色轎車十字路口相撞，白色轎車失控撞進一旁大樓。

而高速的撞擊力讓2台車幾乎全毀，車頭嚴重凹陷變形，擋風玻璃破裂，安全氣囊爆開，現場零件散落一地。所幸2名駕駛沒有生命危險，僅有受到輕傷，陳男說，「意識還算清醒，輕傷啦，有撞到頭」，而周男則被送往醫院。

▲白色轎車衝撞一旁大樓，撞斷水龍頭，自來水不斷噴出淋在車身上。（圖／東森新聞）

警方表示，對陳、周2人酒測，酒測值皆為零。而警方初步推斷，2人行經十字路口未減速才釀禍，路口一個是閃光紅燈，一個是閃光黃燈，肇事責任仍待調查釐清。附近鄰居說，早期這裡沒有閃光黃燈，後來半夜改成用閃光黃燈後，這裡就常常發生車禍。

▲由於撞擊力道強，白色轎車失控衝撞一旁大樓，還撞斷水龍頭。（圖／記者洪靖宜攝）

【更多新聞】

掛「AB車牌」闖臨檢站 警員當街開4槍...嫌開破輪車繼續逃