iPhone SE 2新消息曝光　4.7吋螢幕「黃金比例回歸」...規格一次看！

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果公司（Apple）2016年推出智慧型手機iPhone SE，市場定位屬於入門級，16GB版本台灣售價1萬5500元，在銷量上取得不錯成績，更是小螢幕愛好者的救贖。這3年來市場上後繼機種傳聞不斷，卻只停在聽聞樓梯響的階段，近日有分析師爆料，新一代iPhone SE將於2020年登場，並以iPhone 8作為原型。

▲iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

外媒報導，英國巴克萊（Barclays）分析師柯蒂斯（Blayne Curtis）不久前到訪亞洲與部分蘋果供應鏈廠商會面，之後便針對2019和2020年的iPhone款式與規格進行預測，其中包含了不少果粉引頸期盼的新一代iPhone SE，不過消息並不多。

柯蒂斯表示，2代iPhone SE將會採用iPhone 8的規格配置，並於2020年初發布，不過僅有「少數供應商」（a few suppliers）提及相關消息，其他廠商對此並不知情。

▲iPhone 8（左）與iPhone 8 Plus（右）金色款。（圖／資料照）

若2代iPhone SE規格向iPhone 8看齊，那麼在這時代「較小號」的4.7吋螢幕將會回歸，處理器採用A11 Bionic，前後相機分別為1200萬和700萬像素，記憶體則為2 GB。以上規格應該只是iPhone SE 2的最低標，蘋果公司很可能依消費者的需求進行升級。

上述規格現在看來有些落伍，不過比起初代iPhone SE提升上仍是相當明顯，舊款螢幕為4吋，處理器採用A9晶片，前後相機分別是1200萬和120萬像素，記憶體則是2 GB。

此外，巴克萊也預測了今年底將上市的新iPhone，諸如後置主相機搭載3鏡頭、3D Touch將正式被移除、電池容量提升、支援雙向充電，不過整體外觀變動不大。至於2020年的iPhone，所有版本都將搭載OLED螢幕、支援5G、主相機加入3D 感應、使用聲波指紋辨識技術、全螢幕支援Touch ID等。

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