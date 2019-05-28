iPhone 11預計9月登場！11個版本曝光一次看

▲iPhone。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

雖然現在才5月底，但外界已經相當關注今年9月蘋果會推出什麼樣的iPhone，據外媒報導，與往年相同，歐亞經濟委員會（Eurasian Economic Commission，EEC）的數據庫已經出現多款設備型號，這些預計就是今年將發表的iPhone。

據外媒《9to5mac》報導，歐亞經濟委員會的數據庫中近期出現A2111、A2160、A2161、A2215、A2216、A2217、A2218、A2219、A2220、A2221和A2223等11個型號，其中A2111、A2161和A2215可能就是新的iPhone XR，其他則可能是新的iPhone 11和iPhone 11 Max。之所以會有這麼多型號，主要是因為蘋果會依照各個地區推出不同版本的iPhone進行銷售，像是針對中國大陸市場推出實體雙卡雙待的機種。

蘋果一直以來都會在發表前的一大段時間先在歐亞經濟委員會註冊產品型號，像是先前iPad Air和iPad mini 5 在正式發布前幾個月，就能在歐亞經濟委員會的數據庫中找到他們的型號。

報導分析忍為，從整體外形來看，今年的iPhone應該與去年發表的不會有太大改變，除了鏡頭部分將分別升級成三鏡頭與雙鏡頭外，其他硬體方面，新iPhone預計還會搭載 A13 處理器與雙邊無線充電等。

iPhone 11和iPhone 11 Max預計搭載的三鏡頭，其中一顆鏡頭有可能就是索尼（Sony）所生產的超廣角鏡頭，這將使iPhone的變焦功能進一步提升；蘋果也計畫透過運算，將三個鏡頭拍攝的畫面數據進行整合，以呈現更優質的影像；除了後鏡頭升級外，這次前鏡頭也將獲得升級，以拍攝更優質的影像。