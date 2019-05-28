三鏡頭時代確定來臨！　2019新iPhone還有這些新亮點

▲對於將於今年發表的新一代iPhone，目前普遍共識為3鏡頭及保留瀏海。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro，下同）

科技中心／綜合報導

國外科技YouTube頻道「EverythingApplePro」，針對將於今年發表的新一代iPhone透露了更多可能的細節，除了目前普遍共識的三鏡頭、保留瀏海外，影片也進一步透露新一代iPhone將改為磨砂質感玻璃、提升揚聲器的音效體驗，同時配備更亮、範圍更廣的閃光燈並改善Face ID臉部解鎖功能。

影片中指出，新一代iPhone系列將延續iPhone XS、XS Max、XR的螢幕及尺寸，並保留「瀏海」設計，而Face ID、機身質感、揚聲器、HDR拍照功能、主相機LED補光燈等項目則會有或多或少的調整與改進。

▲新一代iPhone將維持雙揚聲器設計，並進一步提升音質。

蘋果新一代iPhone會沿用玻璃材質，但機身可能會改用磨砂玻璃質感，並採用顏色較暗的玻璃，而太空灰色也會採用光澤度較低的金屬邊框；揚聲器的部分，將維持雙揚聲器設計，並進一步提升音質，提供更響亮、清晰的音響效果。

至於相機部分，目前普遍相信蘋果會再添增一顆120度的超廣角鏡頭，成為三鏡頭手機，不過該鏡頭將不具備光學防手震功能，而另外兩顆鏡頭則是與原來相同的常規鏡頭及長鏡頭；預計新一代iPhone的後置閃光燈將維持原來的大小，不過亮度會更高、照明範圍也會更廣。

▼蘋果預計會再添增一顆120度的超廣角鏡頭。

另外，雖然有傳聞指出，Face ID臉部辨視元件可能會縮小一點，但可以肯定新一代iPhone將持續保有「瀏海」設計。Face ID功能預計將有所提升，包括更廣的掃描範圍及多角度解鎖等。