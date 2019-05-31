快訊／大巨蛋案怒斥簡舒培竊聽　柯P怒：新潮流不倒台灣不會好

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記者陳家祥／台北報導

大巨蛋案爭議不斷，民進黨議員簡舒培30日總質詢時，直指柯文哲親信、現任捷運公司董事長李文宗多次召開會議喬蛋，甚至提出民眾爆料的會議錄音檔佐證，引來備詢台上的柯文哲怒斥，「我先要求妳回答，這錄音檔是誰給你的？我台北市政府是讓你竊聽的嗎？」對此，柯文哲31日直言這是抹黑的手法，錄音90分鐘剪7段，為什麼不全部放？仍不認為是會議而是私下討論，痛批議員抹黑、含沙射影，「新潮流不倒台灣不會好！」

柯文哲31日出席活動時，被問到30日為何在議會暴怒，他表示，那就是抹黑的手法，「妳如果錄音90分鐘剪7段出來，奇怪，為什麼不乾脆從頭到尾去放？如果你覺得有問題，你就去檢調去檢舉啊。」

「不是啊，你在那邊放，我聽來聽去，第一點，聽起來就不是什麼會議，裡面七嘴八舌的，那只是裡面再討論。」柯文哲說，大巨蛋是歷史共業，本來就很多問題要解決，「府內這些首長聚在一起討論這很正常啊，不管是什麼環評人數、容留人數、避難人數，還是要解決麻，總是個問題。」

柯文哲不滿表示，人家在討論就搞得好像很神秘，還有更扯的，什麼公文在市長室躺2天，「啊你禮拜五下午6點送進來，禮拜六、禮拜天我沒有來，啊不是躺2天不然怎麼樣？禮拜一我就簽了啊，就故意煞有介事，什麼公文送到我辦公室躺兩天、我在幹什麼，奇怪。」

柯文哲接著痛斥，為什麼很討厭新潮流就是這樣，「搞這種含沙射影抹黑，新潮流沒倒，台灣不會好啦我跟你講！」

▲柯文哲出席台灣區塊鏈大學聯盟成立大會暨產業落地論壇。（圖／記者莊喬迪攝）