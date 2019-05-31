私生女疑雲延燒！下午正式提告　韓國瑜：檢察官會還公道

地方中心／高雄報導

美麗島電子報董事長吳子嘉30日爆料，高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有10年地下情，還育有一女，甚至有千萬以上的財務流動等，引起外界關注。對此韓國瑜表示，31日下午會正式提告，屆時會再有更詳細的說明。

▲韓國瑜陷桃色風波聯訪。（圖／記者賴君欣攝）



韓國瑜表示，會請檢察官盡快開偵查庭，現在只有檢察官能夠還公道，檢察官開始啟動調查後，所有相關的人都會應訊，那真相也會大白了。

回顧案情，吳子嘉日前多次在節目爆料，韓國瑜在新莊王姓女子家中過夜。他30日更揭露，「我這個消息來源非常確定的告訴我說，新莊王小姐是韓國瑜長達十幾年的婚外情」，並不是現任高雄輪船公司董事長黃文財所說的「粉紅麻將咖」，而且兩人之間還有一個小孩，「這是一個千真萬確的事情。」

韓國瑜市長聲明全文：

高雄市長韓國瑜表示，已經不能再忍，強調這不是個人政治生涯終止，而是人格摧毀，且摧毀我摯愛的家庭，唯有訴諸法律行動，由檢察官盡速偵辦，來還我清白，故已經委請律師對吳子嘉提出告訴，也請檢察官秉公調查所有吳子嘉所描述的人。

再次聲明，市長已正式委請律師持續搜證，除了對吳子嘉本人準備提起誹謗告訴,連同不經查證引用不實指控之新聞媒體、報導及名嘴都將考慮一併提告，也提醒媒體勿輕易引用未經查證抹黑。

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