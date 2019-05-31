《匠人魂》製月琴篇　蔡英文肯定林宗範傳承傳統文化

▲蔡英文總統頒發匠人魂錦旗給林宗範師傅，彰顯為台灣傳統文化貢獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南29歲製琴師林宗範，以四海為師自製月琴近20年，更身兼牽亡歌藝術保存者，致力傳承台灣傳統民俗文化，受邀參與中華文化總會《匠人魂》拍攝，記錄其對傳統文化傳承的耕耘成果，影片發布會5月31日在後壁區林宗範師傅家舉辦，蔡英文總統頒發匠人魂錦旗給林宗範師傅，彰顯為台灣傳統文化貢獻。

市長黃偉哲表示，許多傳統保守的家庭，看到小孩不讀書，藤條就拿出來了，但是林宗範師傅的父母親有很好的信念，讓林師傅從小就可以開放他的心胸、靈魂，以四海為師，向各行各業請益學習木工的雕琢技巧製作傳統樂器，甚至成立牽亡歌團，四處招收學生，教導傳統民俗藝術，在此向林宗範師傅的匠人精神致敬。未來地方政府與中央政府也會充分配合，讓傳統藝術能夠傳承下去。



蔡英文總統表示，台南後壁是個好地方、人才輩出，是讓台灣人覺得很光榮的一個地方。本來以為《匠人魂》系列影片的主角們，應該都是累積很長的時間、有很深功力的年長匠人，但今天看到林宗範師傅這位有20年資歷，但是只有29歲的年輕匠人，包括牽亡歌團的演員們，這麼年輕可以把傳統文化跟傳統藝術，發揮到淋漓盡致，深感敬佩。

蔡英文總統感謝林宗範師傅把傳統文化傳承下來，謝謝這些年輕人，願意走一條很不一樣的路，願意承擔走這條路的風險，讓台灣重要的文化資產可以保存下來。中央政府文化相關單位也會共同努力、協助，讓這些難能可貴的文化繼續延續下去。

《匠人魂》第17部製月琴篇「土地吟遊人」，記錄林宗範師傅自小熱愛台灣傳統音樂和樂器，因為沒錢買琴，從國小三年級開始自學樂器製作，到處向各行各業請益學習木工的雕琢技巧，多年來鑽研出無師自通的技藝本領，並成立月琴工作室推廣台灣傳統樂器，更堅持以台灣木料製作。此外，林宗範師傅與友人成立「風中燈牽亡歌團」，全團都是男性，平均年齡僅30歲，將牽亡歌轉型做表演形式，更受邀到大學授課，將傳統文化落實到日常生活中，記錄台灣傳統曲調的精隨。期望透過影片傳達對職人的重視，也更能感受到傳統文化在這片土地上的重要性。