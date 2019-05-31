快訊／酒駕再犯最重處無期徒刑　「故意犯」依殺人罪可判死刑

▲深夜酒駕臨檢。（圖／資料照）

記者徐政璿／台北報導

社會高度關注酒駕議題，立法院會31日三讀通過《刑法》第185-3條修正案，酒駕5年內再犯，若導致重傷，處3年以上、10年以下有期徒刑；若致死，可處無期徒刑或5年以上有期徒刑。此外，若犯罪情節重大、主觀上有故意殺人的犯意，回歸《刑法》殺人罪論處，無論是否為累犯，最重都可判死刑。

根據《刑法》條文，酒駕初犯者刑責不變，可處2年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以下罰金；若致人於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。

根據修正條文，若酒駕5年內再犯，若導致重傷，處3年以上、10年以下有期徒刑；若致死，可處無期徒刑或5年以上有期徒刑。此外，若犯罪情節重大、主觀上有故意殺人的犯意，回歸《刑法》殺人罪論處，無論是否為累犯，最重都可判死刑。

此外，立法院會3月26日也通過《道路交通管理處罰條例》部分條文，機車駕駛酒駕初犯處1.5萬元至9萬元罰鍰、汽車駕駛酒駕初犯處3萬元至12萬元罰鍰；第2次酒駕，機車駕駛處9萬元罰鍰、汽車駕駛處12萬元罰鍰。

自第3次酒駕起，按前次裁罰基準再加9萬元，之後依此類推。並均應當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習；如肇事致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

至於在酒精鎖方面，犯酒駕累犯等情況遭吊銷駕照，汽車駕駛人重考駕照前，須加裝酒精鎖，否則不能申請考照；若須加裝酒精鎖的駕駛人不依規定，包括不裝酒精鎖或是開其他沒有裝酒精鎖的車輛，可處6000元以上、1.2萬元以下罰鍰；至於酒精鎖的規格功能、應配置車種、配置期間、管理及其他應遵行事項之辦法，由交通部會同內政部定之。

▼時代立委黃國昌霸佔議場主席台，要求酒駕防制莫再拖延。（圖／記者屠惠剛攝）