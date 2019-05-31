雲端最前線／柯文哲民調領先群雄　藍綠板塊恐崩解？

新聞節目中心／綜合報導

2020總統大選漸進，欲角逐大位的人紛紛表態，不過，以目前局勢來看，各黨不論在初選或布局上，皆陷入膠著。對於決策關鍵是否落在台北市長柯文哲身上，值得持續關注。根據《美麗島電子報》最新民調顯示，柯文哲無論在「柯韓賴」、「柯韓蔡」、「柯郭賴」或「柯郭蔡」的組合上，都位居民調第一。《雲端最前線》31日邀請立法委員許智傑、桃園市議員舒翠玲、台北市政府市長室顧問周榆修、台北市議員張斯綱、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討2020藍綠白三方動向及布局。

根據《美麗島電子報》最新民調指出，假設國民黨派出高雄市長韓國瑜、民進黨推行政院前院長賴清德出馬，且柯文哲確定要參選，那柯文哲以31.6％的民調支持度，勝過28.4％的韓國瑜、23.4％的賴清德。假設民進黨是派總統蔡英文，那柯文哲仍以29.3％支持度贏27.9％的韓國瑜、26.9％的蔡英文。

▲柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）



同份民調顯示，若國民黨由鴻海董事長郭台銘出線，柯文哲以32.6％民調支持度勝過24.9％的賴清德，以及22.1％的郭台銘。換成派蔡英文的組合，柯文哲還是穩居第一，擁有30.4％的民調支持度，大於26.4％的蔡英文、23.8％的郭台銘。

另外，《遠見雜誌》30日公布的2019年「縣市長施政滿意度調查」，結果顯示，桃園市長鄭文燦跟新竹市長林智堅三連霸五星市長。而話題不斷的高雄市長韓國瑜在施政滿意度上卻不及格，僅拿到57.9％的滿意度。

值得注意的是，台北市長柯文哲在此份「縣市長施政滿意度調查」民調中，滿意度排名六都倒數第二、不滿意度竟為六都最高。《雲端最前線》31日邀請立法委員許智傑、桃園市議員舒翠玲、台北市政府市長室顧問周榆修、台北市議員張斯綱、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討2020藍綠白三方動向及布局。

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