「告吳子嘉誹謗」謝震武提醒韓國瑜：萬一如果有，後面也別混了

▲高雄市長韓國瑜。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

政治中心／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉30日爆料，高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有10年地下情，甚至有千萬以上的財務流動等，引起韓國瑜立刻委請律師準備提起誹謗告訴，連同不經查證引用不實指控的媒體及名嘴也將考慮一併提告。對此，政論節目主持人謝震武提醒，韓國瑜若告人，就會有「誣告」的風險，「萬一如果有，那韓市長後面也不要混了。」

根據政論節目《新聞面對面》中，謝震武以律師身分提醒韓國瑜：「我要把所有的法律狀況講清楚，如果後面有這麼一回事，韓市長會有誣告的問題。」當韓國瑜大動作要去告，就是「自清」動作的目的，「韓市長做出這麼大的動作以後，因為是毀謗告訴，明天會看到一個畫面，就是律師拿了包包，到地檢署前面去，讓媒體記者拍照，然後要走的時候還會有人說，『不好意思我剛剛沒拍到，再來一次』。」

謝震武解釋，這個動作在法律上一定要這樣，但韓國瑜這個動作大到「我講說他要背負的是誣告」，萬一韓國瑜告下去後，卻真的有這樣的事情，「那韓市長後面也不要混了，你什麼初選、大選、市長什麼都完了。」而來賓台北市議員李柏毅也在旁補充：「也不要選了，誠信破產了嘛。」

對此，來賓國民黨立委柯志恩表示，韓國瑜這個動作就是有其必要性，因為本身對韓國瑜人格上面，包括他最近承受太多緋聞案、是否收了不應該的錢、高雄市政府事件等，都必須要應付的狀況，但韓國瑜最不能忍受的就是家庭關係受到破壞，這件事情完全是衝著他的家庭而來，因此韓國瑜的動作當然要夠大。

柯志恩指出，目前為止，韓國瑜簡直受到「內外交迫」的壓力，在這過程中，韓國瑜的組織戰、智囊團、危機處理小組應該在這時候趕快成軍，否則距離7月5日（國民黨初選民調開始日）剩不到幾天，若放任這件事情繼續下去，民調就某種程度而言都還是會受到影響，所以針對這件事情，「動作應該要做大一點，更堅定一點。」