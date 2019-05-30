影／柯文哲拍桌影片曝光！怒吼議員「台北市政府被竊聽」　7段喬蛋錄音竟被公開

記者趙蔡州／綜合報導

台北市議會30日下午進行總質詢，民進黨議員簡舒培爆料，柯文哲親信、現任捷運公司董事長李文宗多次召開會議「喬蛋」，還放了民眾爆料的「會議錄音檔」佐證。對此，柯文哲就在備詢台上拍桌怒吼，「韓國瑜還在懷疑他被竊聽，台北市政府很明白的被竊聽」、「台北市政府是這樣被竊聽的嗎？」

台北市都發局前局長林洲民日前出面指控說，李文宗2018年11月開會介入大巨蛋，但政風處調查後卻發現沒有涉及不法。簡舒培30日則再次針對此事質詢，追問柯文哲「李文宗到底有沒有在府內召開這場會議」、「是不是你（柯文哲）授權的」。

▲簡舒培在總質詢上播放7段會議錄音檔，讓柯文哲認為台北市政府被竊聽。（圖／翻攝自柯文哲議會總質詢直播）

柯文哲聽了就回應說，李文宗當時是市長室顧問，因此有些會議他會參加。但簡舒培仍繼續追問柯文哲，有沒有授權李文宗去喬蛋，接著還拿出「該次會議」剪成7段的錄音帶，指控台北市府官員都在幫遠雄想辦法，「甚麼叫喬蛋、這就是喬蛋」、「市長，你的公開透明在哪裡」。

對此，柯文哲表示，如果要播放錄音帶的話，就90分鐘全部直接放，不要一段一段放，「如果90分鐘的錄音帶，妳剪細段出來，這不公平」，既然有錄音帶，就給社會大眾看。而他聽完錄音內容後，更是當場拍桌怒說，「韓國瑜還在懷疑他被竊聽，我台北市政府今天才是很明白的被竊聽」。

過程中可以看見，柯文哲說話的語氣極度憤怒，還不停用手指指著簡舒培，「我先要求妳回答，這錄音檔是誰給你的」、「什麼民眾寄給妳的，我台北市政府是讓你竊聽的嗎」。只是簡舒培絲毫沒有畏懼，她還告訴柯文哲，「這個錄音帶有可能是你後面的那一些人（官員）錄音給我的」，希望柯文哲不要生氣。

▲柯文哲拍桌怒吼，「我台北市政府是讓你竊聽的嗎」。（圖／翻攝自柯文哲議會總質詢直播）

根據簡舒培的錄音帶內容，時任市府顧問的李文宗表示，「洲民（前都發局長）開宗明義第一句話就說，都審的決議不能更改，我也問過了為什麼不能更改，我也問過了，你們可以查紀錄嘛！可是，我們不要談論的這麼嚴肅，說這個不合常識的東西嘛！我不曉得，你們都比我有經驗！」

李文宗還在該場會議上自爆說，其實有一場與遠雄的密會，當天法務局長袁秀慧也在，當時有請遠雄具文給都發局更正，還稱擔心對方出牌會影響到大巨蛋籌備處的合約。李文宗還數次強調，我親自跟遠雄說的，且袁秀慧也在，要遠雄發文過來但遠雄不願意。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

對此，台北市府發言人劉奕霆嚴正駁斥議員所指，該場討論會中是市府多位局處首長對於大巨蛋議題進行討論，絕無外界認為「喬蛋」之情事，更譴責外界「喬蛋」之影射與不當臆測；大巨蛋一案至今仍在北市都委會進行審查，市府仍秉持「不放水、不刁難」之原則，公正公開的處理大巨蛋。

劉奕霆說，議場30日所播放之音檔，僅為整場討論會議中之片段內容，並非完整會談，除了無法完整呈現會中討論之內容，更容易遭外界惡意解讀，對此市府感到十分遺憾；市府多年來秉持「面對問題、解決問題」的態度面對大巨蛋案，絕不可能以任何非公開之形式做出違法之事，市府禁得起外界之檢驗，如有任何疑慮，歡迎各界敦請相關單位進行調查。