　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大巨蛋掀竊聽風暴　柯文哲「要錄就錄」：沒有汙錢怕什麼？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲出席台灣區塊鏈大學聯盟成立大會暨產業落地論壇。（圖／記者莊喬迪攝）

▲柯文哲出席台灣區塊鏈大學聯盟成立大會暨產業落地論壇。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

停工多時的大巨蛋案再掀爭議！民進黨議員簡舒培總質詢時播放市府內部會議音檔，質疑向來秉持公開透明的柯市府私下喬蛋；但備詢的市長柯文哲當眾拍桌發怒，怒指議員斥責其竊聽。對於市府爆出竊聽風暴，柯文哲31日表示，「上廁所跟隔壁的一邊在講話也要會議紀錄？」，強調只要正式公開的會議一定會錄音錄影；但柯也說，也沒有幹壞事，「你要錄就錄」，強調「沒有汙錢怕什麼東西」。

簡舒培30日總質詢時，直指柯文哲親信、現任捷運公司董事長李文宗多次召開會議喬蛋，甚至提出民眾爆料的會議錄音檔佐證，引來備詢台上的柯文哲怒斥，「我先要求妳回答，這錄音檔是誰給你的？我台北市政府是讓你竊聽的嗎？」

柯文哲31日受訪時大怒，表示聽起來就不是什麼會議，裡面七嘴八舌的，那只是裡面再討論，但就是被煞有介事的抹黑，連公文禮拜五送到辦公室放了六日2天，都被抹黑，「為什麼我很討厭新潮流就是這樣，搞這種含沙射影抹黑，新潮流沒倒，台灣不會好啦我跟你講！」

另外，針對近來不斷在臉書上爆料的前都發局長林洲民，稱該類錄音的會議不只一次，柯文哲反嗆，「不是啦，我在上廁所跟隔壁的一邊在講話也要會議紀錄？我們只要是有正式又開會的，那一定錄音、錄影甚至網路直播，我不是這樣嗎？」

柯文哲說，對於竊聽部分也習慣了，「我跟你講，韓國瑜還在什麼懷疑他被竊聽，我跟你講，我從當市長4年半來，我看都是隨時在被監聽的」；他表示，
上一次許淑華（民進黨議員）在議會不是也在講市長室在講什麼，「我是坦蕩蕩，我又沒拿錢我怕什麼？每天就是搞這套。」

▲▼柯文哲出席台灣區塊鏈大學聯盟成立大會暨產業落地論壇。（圖／記者莊喬迪攝）

至於到底是哪位與會人士錄音？柯文哲則支吾其詞，「我跟你講…，這講起來…，這個…」，隨後表示，也不想再去猜測什麼，「對我來講，為什麼要公開透明？反正我們隨時都在公開透明，我們也沒有幹壞事，你要錄就錄」。柯文哲強調，如果要搞密室會議不會十幾個人七嘴八舌。

另外，林洲民是否因為這場會議被撤換？柯文哲先是反問記者「你覺得呢」，接著表示，這也是穿鑿附會，林洲民是階段性任務，公宅不只是把圖畫完，公宅是要上網招標、標得出去，要能夠開工、要能夠完工，「公宅到現在流標59次，昨天不是也被議員K嗎？對我來講現在公宅重點不是畫圖，重點是要蓋完。」

對於林洲民批評前市府顧問、現捷運公司董事長李文宗踐踏中華民國文官體制，勾起他內心無限的痛？柯文哲無奈說，沒有辦法治療每個人的傷痛。

而簡舒培的錄音檔中，環保局長劉銘龍還提到要連環評委員都要特別挑過，還說你要請他吃牛排？柯文哲說，這他不曉得，沒有辦法替每個人講的話去做詮釋，「不過老實講，這種工作都是燙手山芋，要找誰來當委員大家都跑光光。」
 

ET快訊
蛇精男消失2年全臉溶解！無P偷拍近照曝「腫成豬頭」全毀了
NBA冠軍戰／暴龍G1以118比109擊落勇士　西亞卡姆飆3
正妹妻偷情「掌聲超激烈」一夜多發！悲情夫黑化佈局恐怖復仇

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,大巨蛋,都發局,遠雄,林洲民,李文宗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中執會為蔡英文排除萬難　他獨排眾議看好賴清德初選過關

「我最有政績還被邊緣化」　朱立倫：台灣民主悲哀

大巨蛋掀竊聽風暴　柯文哲「要錄就錄」：沒有汙錢怕什麼？

民進黨不打韓國瑜桃色疑雲　吳子嘉罵陳其邁：白痴！葬送江山

國民黨團提議退回不通過　大法官人事案付委審查

陳菊官邸藏百萬現金不入住　韓國瑜「年年有怪事，今年特別多」

從政永不嫌晚　百歲嬤靠這條政見當選議員

桃色疑雲韓國瑜怒告　網整理吳子嘉「被告紀錄」驚呼：7連敗

賴清德萌生退選念頭？郭國文：訊息經刻意解讀

「韓國瑜怎會跟這種貨色對上眼？」董念台批：孫大千是卑鄙小人

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

王彩樺跪地抱腿吳宗憲 　哭求「我的小孩還小」

潤娥難得大跳性感熱舞　TWICE.RV.BP的歌全都會！

蕭敬騰幫伴奏「照亮了我生命」　選手唱一半..王嘉爾.蕭敬騰.陳粒突上台

林依晨錄影淚崩！　親弟擁抱吐真心：謝謝妳來當我姊

中執會為蔡英文排除萬難　他獨排眾議看好賴清德初選過關

「我最有政績還被邊緣化」　朱立倫：台灣民主悲哀

大巨蛋掀竊聽風暴　柯文哲「要錄就錄」：沒有汙錢怕什麼？

民進黨不打韓國瑜桃色疑雲　吳子嘉罵陳其邁：白痴！葬送江山

國民黨團提議退回不通過　大法官人事案付委審查

陳菊官邸藏百萬現金不入住　韓國瑜「年年有怪事，今年特別多」

從政永不嫌晚　百歲嬤靠這條政見當選議員

桃色疑雲韓國瑜怒告　網整理吳子嘉「被告紀錄」驚呼：7連敗

賴清德萌生退選念頭？郭國文：訊息經刻意解讀

「韓國瑜怎會跟這種貨色對上眼？」董念台批：孫大千是卑鄙小人

《金髮尤物》瑞絲薇斯朋緊摟女兒　金髮碧眼「神複製」…網驚：雙胞胎！

中執會為蔡英文排除萬難　他獨排眾議看好賴清德初選過關

北非髯羊摔跤遭排擠！入住「母羊宿舍」爽翻...生出超萌5月寶寶

響應「6/3世界自行車日」！精選雙北騎乘路線 還能抽單車

購物App隨手一拍強大秒搜　網暴動：超狂神功能逼人剁手

海軍新血最佳訓練平台　遠洋航行鞏固海權維護國家利益

金額達560億！恩智浦將收購Marvell Wi-Fi、藍牙業務

妹被硬塞巧克力球「醒來裸躺男人床上」　告性侵竟驗不出DNA

50新創團隊集聚台大　國際產學聯盟Demo Day：為產業找新能量

「我最有政績還被邊緣化」　朱立倫：台灣民主悲哀

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭十分激烈，韓國瑜近日喊出「Yes,I do」表態投入國民黨初選，也將於凱道參加總統選舉造勢活動；郭台銘則頻下鄉走訪基層，究竟兩大太陽目前聲勢如何？《ETto..

政治熱門新聞

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

韓國瑜陷婚外情　「王小姐」忙著..

教官偷吃陸生影片曝！柯文哲冷臉..

柯文哲拍桌吼　台北市政府被竊聽

羅友志爆：藍營政治人物千人斬　..

林義守「210億投資」今全喊卡

公務員效率低　郭台銘：引進鴻海..

喬蛋音檔曝光！林洲民：別屈服威..

直播／陷私生女風暴　韓國瑜進議..

雲林不爽公投擬「不參與全國性公..

與王小姐地下佳芬姊暴跳如雷　韓..

郭台銘：若當總統，不特赦陳水扁

韓國瑜告吳子嘉誹謗：不能再忍了

韓國瑜外遇生女？　吳子嘉：歡迎..

更多熱門

相關新聞

快訊／怒斥議員竊聽　柯P：新潮流不倒台灣不會好

大巨蛋案爭議不斷，民進黨議員簡舒培30日總質詢時，直指柯文哲親信、現任捷運公司董事長李文宗多次召開會議喬蛋，甚至提出民眾爆料的會議錄音檔佐證，引來備詢台上的柯文哲怒斥，「我先要求妳回答，這錄音檔是誰給你的？我台北市政府是讓你竊聽的嗎？」對此，柯文哲31日表示，抹黑的手法，錄音90分鐘剪7段，為什麼不全部放？仍不認為是會議是私下討論，痛批議員抹黑、含沙射影，「新潮流不倒台灣不會好！」

直播／柯文哲民調領先群雄　藍綠板塊恐崩解？

喬蛋音檔曝光！林洲民：別屈服威權

教官偷吃陸生影片曝！柯文哲冷臉想「砍」人

內鬼連環爆！韓國瑜整頓人事　柯文哲駁喬蛋

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢葬父

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友判死刑

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5

吸笑氣上癮　17歲女玩壞脊髓神經

韓國瑜陷婚外情　「王小姐」忙著這件事

教官偷吃陸生影片曝！柯文哲冷臉想「砍」人

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

柯文哲拍桌吼　台北市政府被竊聽

快訊／SJ前預備成員爆輕生

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！

送女友賣淫　軟飯男「不知她去幹嘛」

《木曜》五月天特輯出意外　泱泱大哭

大學教官偷吃馬尾陸生！摸腿深吻全曝光

更多

最夯影音

更多

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面