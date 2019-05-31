大巨蛋掀竊聽風暴　柯文哲「要錄就錄」：沒有汙錢怕什麼？

▲柯文哲出席台灣區塊鏈大學聯盟成立大會暨產業落地論壇。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

停工多時的大巨蛋案再掀爭議！民進黨議員簡舒培總質詢時播放市府內部會議音檔，質疑向來秉持公開透明的柯市府私下喬蛋；但備詢的市長柯文哲當眾拍桌發怒，怒指議員斥責其竊聽。對於市府爆出竊聽風暴，柯文哲31日表示，「上廁所跟隔壁的一邊在講話也要會議紀錄？」，強調只要正式公開的會議一定會錄音錄影；但柯也說，也沒有幹壞事，「你要錄就錄」，強調「沒有汙錢怕什麼東西」。

簡舒培30日總質詢時，直指柯文哲親信、現任捷運公司董事長李文宗多次召開會議喬蛋，甚至提出民眾爆料的會議錄音檔佐證，引來備詢台上的柯文哲怒斥，「我先要求妳回答，這錄音檔是誰給你的？我台北市政府是讓你竊聽的嗎？」

柯文哲31日受訪時大怒，表示聽起來就不是什麼會議，裡面七嘴八舌的，那只是裡面再討論，但就是被煞有介事的抹黑，連公文禮拜五送到辦公室放了六日2天，都被抹黑，「為什麼我很討厭新潮流就是這樣，搞這種含沙射影抹黑，新潮流沒倒，台灣不會好啦我跟你講！」

另外，針對近來不斷在臉書上爆料的前都發局長林洲民，稱該類錄音的會議不只一次，柯文哲反嗆，「不是啦，我在上廁所跟隔壁的一邊在講話也要會議紀錄？我們只要是有正式又開會的，那一定錄音、錄影甚至網路直播，我不是這樣嗎？」

柯文哲說，對於竊聽部分也習慣了，「我跟你講，韓國瑜還在什麼懷疑他被竊聽，我跟你講，我從當市長4年半來，我看都是隨時在被監聽的」；他表示，

上一次許淑華（民進黨議員）在議會不是也在講市長室在講什麼，「我是坦蕩蕩，我又沒拿錢我怕什麼？每天就是搞這套。」

至於到底是哪位與會人士錄音？柯文哲則支吾其詞，「我跟你講…，這講起來…，這個…」，隨後表示，也不想再去猜測什麼，「對我來講，為什麼要公開透明？反正我們隨時都在公開透明，我們也沒有幹壞事，你要錄就錄」。柯文哲強調，如果要搞密室會議不會十幾個人七嘴八舌。

另外，林洲民是否因為這場會議被撤換？柯文哲先是反問記者「你覺得呢」，接著表示，這也是穿鑿附會，林洲民是階段性任務，公宅不只是把圖畫完，公宅是要上網招標、標得出去，要能夠開工、要能夠完工，「公宅到現在流標59次，昨天不是也被議員K嗎？對我來講現在公宅重點不是畫圖，重點是要蓋完。」

對於林洲民批評前市府顧問、現捷運公司董事長李文宗踐踏中華民國文官體制，勾起他內心無限的痛？柯文哲無奈說，沒有辦法治療每個人的傷痛。

而簡舒培的錄音檔中，環保局長劉銘龍還提到要連環評委員都要特別挑過，還說你要請他吃牛排？柯文哲說，這他不曉得，沒有辦法替每個人講的話去做詮釋，「不過老實講，這種工作都是燙手山芋，要找誰來當委員大家都跑光光。」

