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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／搭電梯肚痛！爸「開延長1min」讓兒就地解放　黃金「噴滿地」立刻閃人

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記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一起電梯「充滿黃金」案件，一對父子搭乘社區大樓的電梯時，兒子因為肚子太痛難以忍受，爸爸便叫他就地解放，期間爸爸就幫忙按住「開門」按鈕，讓門呈現「開延長」模式而不被關上。兒子最後用了大約1分鐘左右的時間完事後，就留下滿地穢物瀟灑離去，令住戶們都相當氣憤。

綜合陸媒報導，事發在貴州省貴陽市，這對超噁父子17日搭乘社區電梯時，因為兒子肚子太痛憋不住，爸爸便要他回到電梯內脫褲解放。影像可見，兩人踏出電梯後沒多久就返回，兒子則摸著肚子緩緩走進空間內，動作看起來相當不適，隨後就是爸爸按著「開門」按紐讓兒子紓壓的過程。

▼兒子肚痛，爸爸便讓他在電梯內解放。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼兒子肚痛，爸爸便讓他在電梯內解放。（圖／翻攝自梨視頻）

報導指出，男童花了1分鐘左右的時間完事後，爸爸就帶著他趕緊離開，任由滿地穢物隨著電梯上下樓。許多居民對此十分不滿，認為這行為很惡劣，但爸爸卻縱容兒子做出噁心事，更誇張的是，社區管理處竟然沒有跟進此事，這名家長也並未出面給個說法。

網友看完後紛紛留言，「支持住戶們一起到他家門口大便」、「這種沒水準的人到底是怎麼活這麼久？」、「素質跟屎一樣噁」、「太過分了吧」、「不是已經到家門口了嗎？難道不能回家上？」、「電梯裡上完還不幫忙清」、「我覺得有味道飄出來了…」。

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關鍵字：電梯,開延長,黃金,解放,大便

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