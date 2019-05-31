前美參議員柯克蘭病逝　享壽81歲！曾寫信給歐巴馬「強化台美關係」

▲前美國聯邦參議員、共和黨籍的柯克蘭（Thad Cochran）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

前美國聯邦參議員、共和黨籍的柯克蘭（Thad Cochran）30日病逝，享壽81歲。他於1972年開始擔任眾議員，1978年挑戰參議員，接著連任7任，在國會工作超過40年。他生前曾與其他參議員聯合致函呼籲美國總統歐巴馬（Barack Obama）對台軍售並重申《台灣關係法》，對台灣相當友好。

柯克蘭曾於2011年5月連署參議員梅南德茲（Robert Menendez）信函，呼籲歐巴馬政府盡快接受台灣66架F-16C/D戰機的要價書（LOR），並強烈表達台海軍事不平衡，對台灣非常友善。2014年、《台灣關係法》立法35週年前夕，柯克蘭也和其他51位參議員共同致函歐巴馬，重申《台灣關係法》並強化台美雙邊關係，擴大與台灣對話。

除了加強美國和台灣的安全、經濟與貿易關係，呼籲美國行政部門對台灣的支持之外，柯克蘭在擔任國會議員期間也出席駐美代表處的公開活動，如《台灣關係法》30年與35年週年紀念酒會、2015年美國國會艾森豪紀念堂（Dwight D. Eisenhower Memorial）委員會舉辦的中華民國捐贈百萬美元酒會等。