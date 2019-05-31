用膠帶貼出來的藝術　「聚膠行動#TapeArt」全球首展在台灣！

▲聚膠行動#TapeArt全球首展」即將於7/13來台展出。（圖／ 閣林文創提供）

生活中心／綜合報導

用膠帶也可以創作出絢麗的藝術作品！在歐美國家正流行的新型態城市藝術風格，是由匿名藝術家，以大量膠帶取代傳統塗鴉使用的顏料與噴漆，成為一種全新的藝術創作媒材。首次以膠帶為主題的「聚膠行動#TapeArt全球首展」即將於7/13來台展出，結合了視覺、空間、美學的膠帶藝術新體驗，讓台灣民眾大飽眼福。

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▲用膠帶貼出來的藝術顏色亮麗創意十足。（圖／ 閣林文創提供）

展出的所有作品都出自柏林膠帶藝術界的指標團體TAPE THAT，他們來自柏林街頭文化與潮流藝術的最蓬勃的十字山區（Kreuzberg），由六位平均年齡30歲的潮男藝術家組成，擅長運用各種膠帶建構出複雜結構與非理性秩序等線條畫面，創作主題包羅萬象。這次在台北站松山文創園區，共規劃了11個獨立展區，包含平面膠帶畫、錯視多層次裝置、膠帶鏡屋、經典偽裝空間、RGB夜視廊道、膠帶藝術紀錄片首發以及觀展限定的群眾創作區。

▲柏林膠帶藝術界的指標團體TAPE THAT由六位平均年齡30歲的潮男藝術家組成。（圖／ 閣林文創提供）



不僅每個空間與轉角都安排獨特的視覺衝擊與設計巧思，像是平面膠帶畫的創作靈感，就取材自台灣地方文化的官將臉譜與傳統書法。此外，藝術家們更將「貼」進空間，教大家如何用各色膠帶進行一場神奇偽裝術，或是創作出欺騙雙眼的的錯覺空間，甚至打造出藉由RGB色彩、光線和圖案交互變化的夜視廊道，精彩豐富的作品，喜歡藝術的朋友千萬不能錯過。

▲聚膠行動#TapeArt全球首展。（影片／ 閣林文創提供）

「聚膠行動 # TapeArt 全球首展」【展覽資訊】

展覽期間：2019.07.13(六) – 09.01(日)

展覽地點：松山文創園區多功能展演廳 製菸工廠2F

開放時間：10:00-18:00 (17:30停止售票入場）

官方網站：https://www.greenland-book.com/tw/exhibition/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/greenland.books/

TAPE THAT 官方網站：https://tapethatcollective.com/

