藝術家呂英菖的收藏：雖是陳腔濫調，但我追求的就是一個爽

2009年，自嘲從小到大不曾拿過獎狀的呂英菖，以原始大膽、鮮明強烈的視覺造型與色彩來描繪個人記憶情感乃至於內在的糾結與對抗的創作，一舉拿下首屆「GEISAI TAIWAN」評審個人獎──村上隆獎而正式出道，自此成為台灣藝術圈的一個異數。然而，更多人不知道的是，在成為藝術家之前，呂英菖就已經是收藏家以及藝術空間「小巴廊」的負責人，而被熟識的朋友暱稱為「小巴」。

▲呂英菖的創作深受非洲部落藝術影響，擁有鮮明強烈的視覺風格。（圖／呂英菖）

▲呂英菖2019年作品《草莓森林裡的冒險》。（圖／呂英菖）

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因為家中經營裝裱與藝術經紀買賣，讓呂英菖從小就有機會跟著父母四處走看，即使當時連非洲的地理位置都沒有概念，卻因為被部落藝術樸拙而充滿童趣的造型所深深吸引，在十六歲時偶然買下了自己生平的首件非洲面具收藏，自此一頭栽入這個充滿原始之美的神秘黑色大陸，非但在情感上獲得了他人所無法想像的滿足，後來還成立了「小巴廊」這間在台灣少見，以推廣非洲部落藝術為主力的畫廊，讓生活在海島的你我得以就近聽聞到自遼遠開闊的草原上傳來的野性呼喚。

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