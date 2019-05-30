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13年為兒童演出682場！紙風車劇團「比起選總統，我們選孩子」

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▲▼13年為兒童演出682場！紙風車劇團「比起選總統，我們選孩子」。（圖／紙風車劇團）
▲13年為兒童演出682場戶外表演！紙風車劇團「比起選總統，我們選孩子」。（圖／紙風車劇團，下同）

記者林育綾／台北報導

紙風車劇團長期以來致力讓下一代接觸藝術，當人們關心選總統時，他們表示「我們選孩子」，13年來為了兒童在戶外演出682場，今年則重返劇場，經典的《紙風車幻想曲》將於5月31日至6月2日於國家戲劇院演出，也推動「愛屋及烏」計畫，讓偏鄉孩子有機會進劇院看更精緻的表演。

▲▼13年為兒童演出682場！紙風車劇團「比起選總統，我們選孩子」。（圖／紙風車劇團）
▲經典的《紙風車幻想曲》從戶外重返劇場，讓孩子有機會看更精緻的表演。

紙風車劇團表示，2006年啟動孩子藝術第一哩路「紙風車319鄉村兒童藝術工程」至今，經歷了2次政黨輪替、4任總統民選，他們認為大環境無法單靠一位總統打造，而是所有人都肩負著責任，劇團從1992年創團以來堅持專注只做一件事情，那就是「給台灣囝仔看最好的MIT兒童劇」，期望透過努力，讓更多孩子有親近藝術的機會。

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▲▼13年為兒童演出682場！紙風車劇團「比起選總統，我們選孩子」。（圖／紙風車劇團）
▲紙風車劇團從2006年開始，啟動孩子藝術第一哩路，這條路走了13年仍在持續。

從啟動孩子藝術13年來，紙風車從劇院走到孩子家門口，在全國戶外演出682場，吸引近150萬名觀眾；2016年推出台灣藝文團體首張信用卡；2017年又以「奉茶」的精神推出「紙風車藝術待用券」；然而戶外演出受限於自然環境與天候影響，仍有許多作品無法呈現，因此2019年經典作品《紙風車幻想曲》再次重返劇場。

▲▼13年為兒童演出682場！紙風車劇團「比起選總統，我們選孩子」。（圖／紙風車劇團）
▲他們努力推動讓兒童認識藝術，「比起關心選總統，我們選孩子。」

此次推動「愛屋及烏」行動計畫，包括買票進劇院看戲，給孩子更多的接觸藝術；也能認購「藝術待用券」、申辦「紙風車認同卡」消費提撥捐款；或是捐款及定期定額支持，讓83個等待演出的偏鄉孩童有機會看戲。

《紙風車幻想曲》將於5月31日至6月2日於台北國家戲劇院演出；6月28日至29日在台中國家歌劇院；7月12至13日在高雄至德堂登場，詳洽兩廳院售票系統。

▲▼13年為兒童演出682場！紙風車劇團「比起選總統，我們選孩子」。（圖／紙風車劇團）
▲推動「愛屋及烏」行動計畫，讓更多孩子親近藝術。

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