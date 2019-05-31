新北市「安居三箭」執法專案　警方大力掃毒：74.9公斤毒品全燒毀

▲新北警執行安居三箭大掃毒，查獲第三、四級毒品，總重量達74.9公斤。（圖／新北市政府提供）



生活中心／台北報導

新北市政府警察局自108年3月開始實施「安居三箭」治安、公安、交安違法零容忍的行動專案，大力掃蕩毒品、情色場所與違規取締，期間聯合消防、交通、工務等局處，動用2,707次警力加強攔查，其中毒品案件查獲116件129人依法偵辦，並扣案第三、四級毒品進行銷毀，還給市民良好純樸的生活環境。

新北市府表示，治安大整頓由警察局前往轄區內特定營業場所，包括KTV、撞球場、按摩館以及列管特定營業場所，進行全面擴大臨檢，同時向業者宣導約制，要求業者加強自主安全管理。

為防止藏匿於營業場所的毒品汙染源孳生，新北警察局告誡旅宿業者，應建立從業員工名冊及張貼反毒宣導海報，加強掃蕩該場所開毒趴的不法份子，勿縱容社會涉入毒品案件，成為犯罪溫床。此次銷毀第三、四級毒品，由新北市副市長謝政達與警察局長陳檡文等一行人率隊前往新北市八里垃圾焚化廠視察，總重量達74.9公斤，市值不斐，換算下來可供應25萬人吸食，若無即時查獲後果不堪設想。





▲ 新北市警局統計，去年查獲施用第三、四級毒品人數3,201人，18歲至24歲計有1,192人，占37.24%。

毒品防制工作沒有空窗期！新北市警局統計，去年查獲施用第三、四級毒品人數3,201人，18歲至24歲計有1,192人，占37.24%，顯示接觸毒品之年齡層有年輕化趨勢。

毒販為躲避警方查緝，特殊包裝不斷翻新，用華麗糖衣包裹毒品，容易讓青少年失去戒心誤食，除了傳統常見愷他命、FM2、一粒眠等毒品外，也包含卡西酮類咖啡包及XLR-11、FUB-AMB、JWH-122等類大麻活性物質！警方呼籲，毒品型態千變萬化，聚會場所拿到來路不明的食品包裝應先檢查，如果察覺有異先離開現場或報警求助。





▲ 新北市警局統計，自108年3月成立公共安全聯合稽查小組迄今，已拆除至安污染源（色情、賭博、毒品等犯罪）6家。

新北市政府基於「廣義治安」、「市政一體」、「跨域整合」理念，自100年3月成立公共安全聯合稽查小組（公安稽查小組），由警察局、消防局、經濟發展局、工務局、城鄉發展局及拆除大隊等相關單位，運用「第三方警政」策略，結合行政部門的團隊力量，來有效掃除危害治安、公安的色情、賭博、毒品等犯罪「治安污染源」。



本局查獲涉嫌妨害風化場所，均提報公安稽查小組優先稽查，對於住宅區、商業區查獲2次及屢未改善之頑劣業者施以斷水斷電處分，累計已執行斷水、電184處。列管有色情之虞養生館家數減少至現在的40家，達成市政府低於50家之政策目標。



另外，新北市查獲多起不肖業者暗自經營情色場所，公安稽查小組針對住宅區、商業區查獲色情經營事證，強力執行斷水斷電處分，目前已有184處，使其無法再營業，清除治安污染源，還給市民安居樂業的環境。

新北市長侯友宜強調，「安居三箭」行動專案有許多挑戰與困難，全力整合新北市府人力與資源，持續宣導相關政策，防制街頭暴力、查緝毒品、色情場所，面對犯罪問題絕對「零容忍」提升城市生活整體的清淨本質。

▲▼為了降低尖峰時刻交通事故的發生，新北市針對容易肇事路段進行階段改善。

為了降低尖峰時刻交通事故的發生，新北市針對容易肇事路段進行階段改善，於重要閘道設置警力，例如深坑區聯合取締勤務27場次，共勸離離639輛次、攔舉476輛次、逕舉1298輛次。另外，台北後花園宜蘭是許多人週末散心度假的好地方，北宜公路加強取締宣導期間，較去年同期減少5件，4月開始行車速率降幅達97.20％；同時，監環警聯合稽查，分別於三重、板橋、永和、新莊區辦理聯合稽查4場次，防堵酒駕上路的狀況再發生。

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