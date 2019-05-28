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聖母峰「大塞車」增第11死！登山客跨屍嚇壞：搶自拍擠得像動物園

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▲▼聖母峰大排長龍。（圖／CFP）

▲聖母峰大排長龍。（圖／CFP）

記者錢玉紘／綜合報導

攀登世界最高的聖母峰（珠穆朗瑪峰）是許多登山愛好者的夢想，但近期連續多名登山客死於登頂「大塞車」，27日又再傳出第11名罹難者。一名成功登頂返回的醫師形容，山頂上擠得像是「動物園」，尼泊爾政府則否認塞車是「單一釀死原因」。

第11名罹難者為62歲的律師庫利許（Chris Kulish），來自美國科羅拉多州，他攻頂之後，在下山回營區的途中不幸死亡，他的家人們也證實這項消息，「他在世界最高峰，看到了人生最後一次的日出，在他熱愛的事情中過世」。庫利許和登山俱樂部「7 Summit Club」的成員一起攀登聖母峰，並趕在近期天氣好的時候攻頂。

從4月到5月以來，由於天氣趨於穩定，許多登山好手都打算挑戰聖母峰，卻造成原本就狹窄危險的路上大塞車，許多人必須在嚴酷的寒風上排隊好幾個小時，引發失溫或缺氧的等不適症狀，最後死亡。

▲▼聖母峰大排隊，第11名罹難者。（圖／翻攝自ABC）

加拿大知名冒險電影製片人沙卡里（Elia Saikaly）就形容聖母峰山頂的景象「簡直一團混亂」，登山客們必須要「必須跨過一具又一具的屍體」。他也回憶，在攻頂的最後一段路程執中，看到一名苦苦掙扎的女性，他試圖勸退對方，但最後該女子還是不幸死在山頂上。

來自美國亞利桑那州的醫師多林（Ed Dohring）提到，攀登聖母峰是他必生的夢想，但當他真的攻頂後，卻被眼前的景象嚇傻了，登山客們擠成一團，只為了自拍，山頂上唯一的平坦空間大約只有兩張兵乓球桌大，卻擠了15到20個人。

多林回憶，為了攻頂，他排隊等了好幾個小時，大家只能前胸貼後背，緊挨著對方，並且站立在結冰的石頭邊緣，旁邊就是幾千英呎的峭壁，他甚至必須跨越一名女性的屍體才能前走，「真的太可怕了，就好像動物園一樣擁擠」。多林現在已平安下山，並在尼泊爾加德滿都的旅館休息。

▲▼聖母峰大排長龍。（圖／路透）

▲眾多登山客想攻頂聖母峰，必須要在嚴峻地形上排隊，並忍受低溫與高海拔環境。（圖／路透）

不過，造成這麼多人死亡的原因並不僅是天氣惡劣而已，許多人把矛頭指向不肖業者，隨意就讓經驗不足的登山者上山，不管是對當事人或是山上的其他登山客而言，都是相當危險的作法。另外，也有人批評，尼泊爾政府為了向旅客收費，隨意發放更多入山許可，才導致山上大排長龍。

尼泊爾觀光局局長哈米爾（Dandu Raj Ghimire）則在27日發表聲明指出，過度擁擠並非造成多人死亡的唯一原因，其中還包含了天氣的因素。他提到，今年春天就有381人登頂，但由於好天氣的時期不長，所以同時間上路的人「比預期的多」。

哈米爾的聲明中稱目前有8人死亡，但根據旅行社或嚮導通報，截至目前為止已有11人。

▼聖母峰登山客過多，留下大量垃圾。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：聖母峰,珠穆朗瑪峰,聖母峰塞車

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