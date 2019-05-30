曾銘宗打經濟牌　接任國民黨立院黨團總召　

▲國民黨立委曾銘宗出任黨團總召。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團30日進行總召改選，原有立委曾銘宗與林為洲登記參選，不過在現任總召江啟臣的協調下，林為洲於29日決定禮讓，30日在國民黨副主席兼秘書長曾永權的主持下，一致鼓掌下通過曾銘宗接任下任黨團總召。

會議30日下午於立法院舉行，曾永權於會中宣布，同額競選，並在徵得與會立委同意下，以鼓掌方式無異議通過由曾銘宗出任下任黨團總召。

▲國民黨立法院黨團總召選舉會議。（圖／記者李毓康攝）



曾銘宗表示，感謝林為洲的禮讓，強調下個會期的主軸將是「國家安全」與「拚經濟」，也是國民黨即將面臨的考驗。他說，下個會期開始，民進黨團為了選票，主軸一定是「拚政治」、「操作統獨」，反觀國民黨團的主軸將是「國家安全」、「拚經濟」，要保有自由法治精神、讓人民有錢。

曾銘宗強調，選戰要打的是經濟牌，相關具體作為，除了之前已經提出的經貿特區想法之外，黨籍立委們也已經完成連署了包括提高薪資執行特別條例、服務業轉型飛躍執行條例、青年創意創業創富執行條例在內等草案主張，將會在適當時機公開提出。

▲國民黨立委曾銘宗。（圖／記者李毓康攝）



另外，林為洲也表示，當初投入總召選舉的想法很簡單，就是希望黨團自主、讓中生代立委繼續承擔，也希望在本屆立法院的最後一個會期多承擔一些工作。他說，考量曾銘宗在各方面的條件都很好，同時也希望大家更團結，因此自己決定退出，讓國民黨在2020不論是總統或立委選舉都能選得更好，黨團也絕對是國民黨整體戰力的核心。

▼國民黨立委林為洲。（圖／記者李毓康攝）

