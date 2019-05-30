大巨蛋都審失焦沒討論防災消防議題　遠雄怒：這就是刁難

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

爭議不斷的大巨蛋30日6度闖關都審會，按照議程，本該聚焦討論防災疏散模擬、消防動線並要求遠雄針對防災電腦模擬設定參數做細節補充，但都審委員仍聚焦在大巨蛋周邊交通規劃，會議中主要討論包括大客車上下車停車管理。此舉引來遠雄方不滿，直言「這就是刁難」，完全沒有正常的審查程序走，以前審過又拿出來檢討，永遠檢討不完。

此次都審會議火花不斷，都審委員還一度因為大客車、SNG車停靠菸廠路的問題交鋒。遠雄代表表示，職棒到現在30年了，不論在哪裡比賽都沒有發生過大量遊覽車聚集的狀況；若是宗教集會或企業集會等，要到大巨蛋辦活動，有遊覽車需求就必須提出來。至於即SNG轉播車，也是有車位可以用，且等到活動結束後要用到那條路時，也已經是散場了。

對於遠雄的說法，都審委員反嗆，「跟我的經驗人生經驗都不一樣」、「很抱歉我都不覺得台灣人是這樣人過日子的」、「用遊覽車的方式跟我看到的完全不一樣。」

遠雄代表也說，人潮的疏散是要有次序、有方法的，如果有些人本來就要晚離場的，就要讓他留在場館，不能散布到基地亂竄，如果遊覽車還沒準備好是不應該離開場館，並舉例應該是廣播這班次的車好了才可以離開，應該是有次序的被帶離場，臨時停車只是一個餘裕的措施，最佳方案就是留在原地等待被帶離。

▲大巨蛋都審。（圖／記者陳家祥攝）



針對會議結論，都發局都市設計科長林芝羽表示，第一要確認，以松菸北側設置臨停車位為前提，依照委員意見，2萬人次以上活動每次都要提交維計畫，將尖峰人力配置也必須納入；此外，體育局要協助營運計畫，包含大客車停車管理、人力配置等，停等集結區也必需要有量化數據。且半戶外空間如何因應下雨、集結區到大客車接駁處等，圖說都不清楚，要求遠雄檢附現況照片再行說明。

至於本次會議本設定的消防救災、防災電腦模擬設定參數等部分，林芝羽坦言，今天還沒討論時間到參數、消防救災。此部分遠雄與都審委員在會後在討論，林芝羽說，下次會再溝通。

遠雄發言人楊舜欽表示，今天所有審查的內容都發散，應該談消防模擬，竟然因為時空轉換又檢討講過的內容，「那明年時空不同是不是又要重來？」；他直言，市長所謂不刁難、不放水，「這就是刁難，完全沒有正常的審查程序走」，以前審過又拿出來檢討，那永遠檢討不完，重要的計畫竟然在會後再討論，民眾看得到嗎？9點到現在，給外界觀感就是會議毫無效率。

至於前都發局長林洲民在臉書上開炮，砲轟遠雄提供的避難電腦模擬「極其草率」，楊舜欽也質疑，「他有必要再選前一天帶風向？他既然是民眾就來登記發言啊。林前局長很關心這議題就關心，但前一天是刻意干擾審查，那就比照台北一般市民，來登記發言啊，每個人有3分鐘權利嘛。」

