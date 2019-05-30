大巨蛋都審　「亞洲巨砲」呂明賜現身喊話盼「像樣的巨蛋」

▲呂明賜。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

爭議不斷的大巨蛋案30日6度進入台北市都市設計審議委員會審議，聚焦討論防災疏散模擬、消防動線，也要求遠雄針對防災電腦模擬設定參數部分補充細節。值得一提的是，大巨蛋規畫的用途之一為棒球賽事場地，30日的都審會「亞洲巨砲」呂明賜也到場發言，表達希望能克服法律、交通安全等各方面技術問題，讓台灣有顆像樣的巨蛋。這也是首次有體育界人士出席都審會。

呂明賜表示，台灣到目前還沒有像樣的球場，日本巨蛋是棒球的殿堂，但台灣沒有，日本平均3年生出一顆巨蛋，台灣半顆孵不出來，日本現在有6顆巨蛋。他強調，理解蓋巨蛋不容易，但仍希望相關單位能克服法律、交通安全等各方面的技術問題，讓台灣有顆巨蛋。

除了呂明賜外，中華棒協秘書長林宗成也到場，強調棒協長期推動棒球，幾年前郝伯村當院長時，一場雨讓職業棒球無法比賽，球迷發出怒吼之聲，要求興建巨蛋，郝伯村也承諾蓋巨蛋，歷經黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲，將近28、9年，這巨蛋感覺快好了，但還沒好。

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

「中央地方政府的承諾，請各位不要忘了，球迷對於巨蛋期待30年。」林宗成說，2001年，行政院正式定棒球為國家指標運動，這是台灣唯一的指標運動，全國上下推動棒球，辦了20幾場國際級比賽，讓國際認識棒球、肯定台灣舉辦棒球的能力。他表示，巨蛋可以讓台灣辦國際賽的能力展現國際，也能透過巨蛋，讓世界級比賽在台北舉行，或許，不曉得怎樣做更好的棒球巨蛋，但棒球巨蛋會讓我國在國際體壇發亮發光

任職於中華職棒聯盟企劃組的簡士棋也到場，他表示，早期比賽常常因為天候因素延賽，造成人力、時間浪費，今天秘書長、總教練提到，政府承諾一顆巨蛋，期待30年，現在中華職棒30年了仍等不到巨蛋，這對台北市行銷有幫助，在結構安全、法令程序合法，站在中華職棒角度，希望有大型巨蛋可以使用。

